Nič, milá moja! Teda niečo predsa len áno. Porovnávate sa s tou druhou. Pre psychickú pohodu (a neskôr sa to môže odraziť aj na fyzickom zdraví) je to to najhoršie, čo môžete robiť. Každá ľudská bytosť je totiž iná, jedinečná, má iné kvality a schopnosti. Je úplne normálne, že každý z nás občas trochu závidí ostatným. No ak stále s niekým súťažíte, kto bude mať lepšiu prácu, krajší účes, lepšie zariadený byt alebo bude vtipnejší, tak spokojnejšia nebudete. Práve naopak. Na frak dostane vaša psychika, z toho môžete byť v strese, zo stresu začnete vyjedať všetko sladké, čo doma nájdete, a zrazu sa na vás nalepia nechcené kilá aj zdravotné problémy, z čoho budete ešte viac frustrovaná a ešte viac vyjedať sladké. Jednoducho začarovaný kruh. Ako to teda urobiť, aby ste predišli takémuto scenáru a aby ste sa prestali neustále porovnávať s ostatnými? Skúste sa v živote riadiť týmito ôsmimi jednoduchými pravidlami.

1. Precvičujte si sebavedomie

Buďte si viac vedomá, čo vás vedie k myšlienkam porovnávať sa s inými. Sú to sociálne médiá, ktoré vás k tomu podvedome nútia? Ak je to váš prípad, obmedzte čas, ktorý strávite na Facebooku, Instagrame či TikToku. Alebo aspoň prestaňte sledovať jedincov, ktorí vo vás vyvolávajú myšlienky porovnávať sa. Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste sa dostali do situácií, ktoré vedú k porovnávaniu. Nechoďte nakupovať oblečenie so svojimi kamarátkami či kolegyňami do špičkových obchodov, ak si oblečenie nemôžete dovoliť a závidíte im.

2. Pozor na spúšťače

Niektoré z týchto pocitov sa môžu objaviť veľmi rýchlo. V jednej chvíli ste v pohode a o pár sekúnd uvidíte nové nádherné auto, ktoré má ešte prepravné značky. Keby ste si doň sadli, bude voňať novotou. Hneď nato si spomeniete, že to vaše pravdepodobne neprejde technickou kontrolou budúci mesiac alebo musíte zaplatiť nekresťanské peniaze za opravu bŕzd, lebo si už čo-to odžili. Zapisujte si svoje spúšťače, aby ste o nich v budúcnosti vedeli a nevyviedli vás z miery.

3. Buďte vďačná

Skúste premýšľať o tom, čo máte, a buďte za to vďačná – hlavne vtedy, keď sa začnete porovnávať s druhými. Navonok situácia často vyzerá inak ako vnútri. Zdanie totiž niekedy klame. Existuje veľa párov, ktoré vyzerajú úplne spokojne, majú veľa peňazí, darí sa im, ale majú totálne mizerné manželstvo, z ktorého už dávno vyprchala láska aj vášeň. Pamätajte, že väčšina ľudí ponúka na sociálnych sieťach a na verejnosti ideálny život, ale keď zatiahnete oponu, odohráva sa za ňou celkom iný príbeh. Nikdy neviete, čo sa deje za zatvorenými dverami, takže buďte šťastná za všetko, čo máte, aj keď máte pocit, že je to málo. Peniaze predsa nie sú všetko.

4. Zastavte myšlienky!

Len čo pocítite, že k vám prichádzajú myšlienky porovnávať sa, musíte ich zastaviť. Inak to nejde. Zhlboka sa nadýchnite a na pár sekúnd zastavte dych. Zamerajte sa na to, čo je pozitívne vo vašom živote a za čo ste vďačná. A prejde vás chuť porovnávať sa.

Zastavte zlé myšlienky! Zdroj: Shutterstock

5. Pozitívna motivácia

Máte vo svojom okolí niekoho, kto je pre vás tým najpozitívnejším človekom, akého ste poznali, a kto vás zdravo motivuje? Nahraďte negatívne porovnanie tým pozitívnym a staňte sa lepším človekom. Je v poriadku chcieť lepšie auto. Urobte si z pekného auta svoj cieľ, pracujte na tom a nechajte sa poháňať týmto pozitívnym spôsobom namiesto negatívneho porovnávania s inými.

6. Nikto nie je dokonalý

Dokonalý človek neexistuje. Bodka. To je jednoducho holý fakt. Takže si to prestaňte myslieť o ostatných. Možno sa domnievate, že musíte byť neustále najlepšia, a ak nedosiahnete superlatívy, máte pocit, že ste zlyhali. Snažte sa zlepšovať, ale uvedomte si, že nikdy nebudete ideálnym človekom, a akceptujte to. Nedokonalosť je to, čo nás robí tým, kým sme, a čo nás odlišuje od ostatných. Veď si len predstavte, keby boli všetci na svete rovnako dokonalí. To by bola hrozná nuda.

7. Viac milovať, menej nenávidieť

Keď sa zahľadíte do svojho vnútra, možno zistíte, že kritizujete ostatných ľudí, aby ste sa cítili lepšie. Tento negatívny spôsob myslenia a konania môže viesť k tomu, že si nebudete všímať pozitíva vo svojom živote. Keď sa zameriate skôr na pozitíva tých, ktorými sa obklopujete, či už v súkromí, alebo v práci, začnete pociťovať väčšiu pozitivitu v sebe aj vo svojom živote.

8. Porovnávajte sa len sama so sebou

Zamerajte sa na svoj život a na to, čo chcete dosiahnuť a čo ste už vo svojom živote dokázali. Pohľad na to, čo ste získali alebo čo ste dosiahli za tých niekoľko týždňov aktuálneho roka oproti tomu minulému, sa pre vás môže stať skutočným motivačným nástrojom. Zamerajte sa na seba a prestaňte si robiť starosti s ostatnými. Myslenie týmto spôsobom vám pomôže nájsť v živote oblasti, na ktorých musíte zapracovať. Iba vy môžete ovládať svoju životnú cestu. Nikto iný.