Kým Carrie zo seriálu Sex v meste nás naučila najdôležitejšie veci o láske, Samantha je tou najlepšou učiteľkou sexu.

Samantha Jones z legendárneho Sexu v meste v podaní očarujúcej Kim Cattrall je právom jednou z najobľúbenejších fiktívnych postáv všetkých čias. Škoda len, že nepoznáme nikoho ako je ona aj v reálnom živote. Ak nás totiž to zásadné o láske naučila Carrie, potom sme si nikdy nemohli priať lepšiu učiteľku sexu, než akou je Samantha.

Prečo muži milujú mrchy? Zdroj: Shutterstock

1. Na chlapa nečakajte!

Na rozdiel od Samanthy sa až príliš často upíname na mužov, ktorí nemajú taký záujem, aký by sme si predstavovali a aj napriek tomu ich nie sme schopné dostať z hlavy. Lenže až na Richarda Wrighta prakticky neexistovali muži, nad ktorými by sa Samantha nejako výrazne trápila. Prečo by ste mali strácať čas s niekým, kto o vás nestojí? Ďalší, prosím!

2. Žiadny muž na obzore? Nevadí!

Pamätáte si tiež epizódu, v ktorej išla Samantha reklamovať vibrátor, skrývajúci sa pod názvom "masážny strojček na krk"? Predavač ju vtedy podozrieval, že ho zavarila a Sam medzitým stihla poradiť všetkým ženám v obchode, aký model nutne potrebujú vo svojich perinách.

Od tej doby sa jej v rukách objavilo nespočetné množstvo robertkov, vďaka čomu sme snáď konečne pochopili, že onánia nie je nič zlé. Navyše, báječný sex vždy stavia na tom, čo máte v posteli rada. A ako inak to zistiť, ako masturbáciou?

Prečo muži milujú mrchy? Zdroj: Shutterstock

3. Orálny sex je boj o moc!

Dámy zo Sexu v meste nás okrem iného naučili, že sa v perinách dajú robiť aj iné veci, ako "zavrieť oči a myslieť na Anglicko". A o orálnom sexe nám toho prezradili viac než dosť. Zatiaľ čo Miranda je presvedčená, že "Orálny sex je pre ženy darom od Boha - môžeš z toho vykĺznuť bez obavy, že si tehotná." Samantha má podobne jasný názor: "Plus ten pocit moci, ktorý je taký rajcovný - možno si práve na kolenách, ale držíš ho za..." Takže dámy, keď od vás bude chcieť orálny sex, spomeňte si, akú moc máte v rukách.

4. Skúsiť treba všetko!

Samantha si v seriáli vyskúšala všetko možné, od tých bežnejších praktík až po sex s oveľa starším aj oveľa mladším mužom, trojku, lesbický sex alebo dokonca sex s dvoma homosexuálmi - k tomu teda nakoniec nedošlo, ale nebola to Samantha, kto zaradil spiatočku. Nemusíte sa rovno vydať v jej stopách, ale v každom prípade by ste sa od nej mali naučiť popustiť uzdu fantázii. Trochu sa odviazať, aspoň keď ste s milým v perinách, totiž ešte nikoho nezabilo.

5. Majte sex, s kým len chcete!

Keď Carrie načapala Samanthu v kancelárii s poštovým poslíčkom, myslela si o tom svoje a v jednom okamihu to dala svojej priateľke dosť jasne najavo. Samantha vtedy predniesla onú pamätnú vetu: "Budem si nosiť čo chcem a robiť to, s kým chcem, kým budem živá."

Hoci sme si z toho nevzali príklad vliezť do nohavíc každému sexi mužovi, ktorý nám skríži cestu, jedno je jasné. Ak sa vám to s ním páči, je jedno či je malý, starý alebo chudobný a je to len a len vaša vec. Takže sa vykašlite na to, čo si o tom kto myslí a užite si to.

Prečo muži milujú mrchy? Zdroj: Shutterstock

6. Sex s bývalým je príšerný nápad!

Veľa zaručených múdrostí, ktorá kedy Sam povedala, by sa dalo brať s veľkou nadsádzkou. Keď ale hovorí o sexe s bývalým, mali by sa jej slová tesať do kameňa: "Sex s ex je vždy depresívny. Keď je dobrý, vieš o čo prichádzaš, keď je zlý, tak si práve mala sex s bývalým." Kto to už zažil, vie presne o čom je reč.

Samozrejme, že sex s mužom, ktorý vám zlomil srdce, môže byť jednoducho fantastický a nadpozemský, ale je dobré si uvedomiť, že bývalý je bývalý z nejakého dôvodu. Ušetrite si ďalšiu bolesť a radšej zalovte v rieke, do ktorej nemusíte vstupovať dvakrát.

7. Ten najlepší sex je chránený sex!

Kedykoľvek sa Sam niekto pozrel do kabelky, našiel v nej minimálne desať kondómov. Prečo? Pretože bezstarostný sex je vždy len ten, pri ktorom vám nehrozí nechcené tehotenstvo, alebo pohlavne prenosné choroby. Čo viac k tomu dodať?