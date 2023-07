Poznáme tajomstvá mužského a ženského vyvrcholenia! Vedeli ste, že aj muži môžu predstierať?

Výrok „muži sú z Marsu a ženy z Venuše“ počul azda každý. A platí to dokonca aj v oblasti mužskej a ženskej sexuality, ktorá nefunguje rovnako.

Ako hovorí doktor Štefan Petrík, napriek tomu, že nie každé milovanie sa musí končiť orgazmom, je dôležité, aby sme poznali špecifiká orgazmu mužov a žien. Jeden z jeho výskumov poukázal na to, že len o niečo viac ako polovica žien vníma orgazmus ako dôležitý z hľadiska kvality sexuálneho života. V porovnaní so ženami mu muži pripisujú väčší význam, a to až tri štvrtiny mužov.

Je to v hlave

Až 26 percent žien uviedlo, že pri sexuálnom styku nedosahujú vyvrcholenie. Naopak, len 4 percentá mužov pozná pohlavný styk bez vyvrcholenia. Odlišnosti sa objavili aj pri tom, čo pomáha pri jeho dosahovaní. Z výskumu doktora Petríka sa ukázalo, že pre mužov je dôležité napríklad striedanie polôh, naopak, pre ženy je z hľadiska dosiahnutia orgazmu dôležité skôr to, aby si muži všímali ich potreby.

Prečo predstierame?

Dosiahnutie orgazmu u žien je veľmi často diskutovaná téma a je obklopená množstvom dohadov a mýtov. Doktor Štefan Petrík sa pustil do skúmania tejto oblasti a podarilo sa mu zistiť, že ženy zapojené do výskumu potrebujú priemerne 14,06 minúty na dosiahnutie orgazmu. Podobné číslo – 13,41 minúty uvádza celosvetová rozsiahla zahraničná štúdia realizovaná v USA. „To, že ženy predstierajú orgazmus, nie je žiadna novinka, v našich podmienkach má túto skúsenosť väčšina žien. Podľa Americkej psychologickej asociácie (APA) sme na tom približne podobne ako muži a ženy v USA.“ Zaujímavým a zároveň troška smutným zistením je, že 5 z 10 žien chcelo potešiť partnera, 3 z 10 žien predstieralo už niekedy orgazmus, lebo vedeli, že ho ani tak nedosiahnu, a 2 z 10 žien chceli mať pohlavný styk čo najskôr za sebou. „Predstieranie nie je riešením. Riešením je otvorená komunikácia napríklad o orgazme, o našich sexuálnych túžbach s partnerom alebo partnerkou.“

Toto potrebujú muži v posteli

Ako hovorí doktor Petrík, problematike týkajúcej sa mužského orgazmu sa venujeme menej často, ale treba poukázať aj na špecifiká mužského orgazmu. „Muži potrebujú priemerne 4,24 minúty na dosiahnutie orgazmu. Viac ako polovica opýtaných mužov z môjho výskumu preferuje na dosiahnutie orgazmu vaginálny sex, skoro jedna štvrtina dráždenie partnerkinými ústami a na rozdiel od žien muži majú v obľube aj análny sex. Muži oproti ženám predstierajú menej často,“ vraví a dodáva, že podobné zistenia prinášajú aj zahraničné štúdie. Zaujímavé sú dôvody, ktoré sú podobné ako u žien, čo potvrdzuje aj výskum realizovaný v USA. „Napriek tomu moje zistenia poukazujú aj na to, že 3 z 10 predstierajúcich mužov to robí pre únavu, ale len 2 z 10 takýchto mužov chcú potešiť partnerku. Medzi dôvodmi sa vyskytol i ten menej potešujúci – mať to čo najrýchlejšie za sebou. Tento dôvod predstierania uviedlo 32 percent mužov, u žien je to len 20 percent. Preto by som rád upozornil, aby sme nerobili z milovania výkon, v rámci ktorého sledujeme cieľ orgazmu. Snažme sa to zmeniť na hľadanie spôsobov vzájomného potešenia. Spolu hľadajme nové spoločné cesty potešenia.“

