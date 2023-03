Hoci sa tvrdí, že 70 percent úspechu pri chudnutí tvorí strava, ani pohyb nie je zanedbateľný. Veď od koľkých štíhlych žien ste už počuli vetu: „Cvičím, aby som mohla jesť“? Niečo na tom bude. Pohybom totiž pálime kalórie, ktoré prijímame v strave. Ak vám morenie vo fitcentre či behanie po lese nie je práve po chuti, no pohyb chcete zaradiť do svojho života, potom skúste ten najpríjemnejší. Prijaté kalórie jednoducho vysúložte s partnerom!

Buďte aktívna

Po tomto článku sa už asi nebudete vyhovárať na bolesť hlavy, keď na vás partner dostane chuť. Úprimne, bolesť hlavy je chabá výhovorka, lebo práve sex, ktorý uvoľňuje endorfíny, by vás tej bolesti zbavil. Navyše, ak si odopierate sex a pravidelne sa nevenujete nejakému športu, nečudujte sa, že priberáte. Sex naozaj pomáha pri chudnutí, musíte sa však aj zapojiť a nebyť pasívna.

Čo vravia výskumy

Nebudeme vás presviedčať, že vďaka sexu budete mať za mesiac postavu ako Jennifer Aniston, ale nejaké kilo predsa len môžete zhodiť. Ako je to v skutočnosti? Univerzita v Montreale študovala 21 párov vo veku okolo dvadsať rokov – sledovala výdaj ich energie počas cvičenia a počas sexuálnej aktivity prostredníctvom špeciálnych pások na rukách. Výskum ukázal, že za 30 minút na páse muži spálili okolo 276 kalórií a ženy 213, kým počas 25 minút sexu to bolo (priemerne) 101 u mužov a 69 u žien. Je jasné, že intenzívnym cvičením spálite viac, ale ani hodnoty pri sexe nie sú zanedbateľné. Navyše je tu rozkoše, ktorú vám beh na páse nedá. A ako spáliť čo najviac? Priamou úmerou. Čím dlhšie sa budete jeden druhému vášnivo oddávať, tým viac kalórií spálite.

Schudnite sexom Zdroj: Shutterstock

Ďalšie benefity

Okrem už spomínaných spálených kalórií má sex s partnerom ďalšie zdravotné výhody, na ktoré by ste nemali zabúdať. V prvom rade je to zdravie srdca. Štúdia American Journal of Cardiology totiž tvrdí, že muži, ktorí sa milovali aspoň dvakrát za týždeň, mali výrazne nižšiu pravdepodobnosť vzniku srdcových ochorení v porovnaní s tými, ktorí si dopriali sex len raz za mesiac. A vy predsa chcete mať doma zdravého a vitálneho chlapa čo najdlhšie. Navyše to pomôže vášmu srdiečku. Po sexe prichádza pokojnejší spánok. Je to tým, že vďaka orgazmu sa uvoľnia hormóny oxytocín a prolaktín, ktoré sa postarajú o navodenie príjemnej únavy a ospalosti. Zlepšíte si takto náladu, keďže s kvalitným sexom je úzko spojený aj pocit spokojnosti a šťastia. Čím častejšie sa milujete, tým ste vyrovnanejšia a odolnejšia proti stresu, čo je dnes veľkou výhodou. Aby toho nebolo málo, ženy posilňujú pri sexe panvové dno. Svaly, ktoré sa v ňom nachádzajú, podporujú močový mechúr, črevá aj maternicu. Vďaka sexuálnemu styku ich posilňujeme a udržujeme tak kontrolu nad základnými telesnými funkciami. Silné panvové dno je zodpovedné za dosiahnutie orgazmu a za tie najpríjemnejšie pocity počas aktu.