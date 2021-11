Stačí jedno zlé rozhodnutie a už nikdy nemusíte tomu druhému oddane veriť. Čo ale nevere a klamstvu predchádza? Vo všeobecnosti je nevera v prvom rade spájaná s mužmi, ich obviňujeme, ich zatracujeme a im dávame všetko za vinu. Podvádzanie však má svoje dôvody, aj keď netvrdíme, že niekedy je to proste len krátkodobý skrat.

Opýtali sme sa slovenských mužov, či by neveru svojej partnerke čestne priznali alebo by radšej šúchali nohami a mlčali. Nietoré ich odpovede vás nemilo prekvapia!

Nepriznal by som. Nenávratne by to narušilo náš vzťah. A keby som chcel v manželstve pokračovať, narobilo by to väčšiu škodu.

Jozef (40), stavbár