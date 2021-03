Tieto znamenia horoskopu sú také neprístupné, že majú problém zamilovať sa a udržať si šťastný vzťah.

Zdá sa, že týchto 7 znamení sa neustále točí v bludnom kruhu. Prečo si nevedia nájsť pravú lásku? Týmito črtami osobnosti si kazia svoje šance:

Lev

Je to veľmi silná, rozhodná a dynamická osobnosť. Má veľké sebavedomie a človek potrebuje veľkú trpezlivosť a výdrž, ak si ho chce získať. Želá si, aby partner mal rovnaké názory ako on. Ak niekto nevyhovuje jeho predstavám a očakávaniam, nemá absolútne žiadnu šancu získať si jeho srdce.

Prečo od nich partneri utekajú? TOTO im zničí každý vzťah... Zdroj: Shutterstock

Kozorožec

Vždy sa sústreďuje iba na prácu, preto si nevie nájsť a udržať úprimný vzťah. Orientuje sa na materiálnu stránku života a tým si často znepriatelí potenciálnych partnerov. Nie je zástancom vážnych vzťahov a rád to hovorí aj nahlas. Ale hoci si ťažko púšťa ľudí blízko seba, ak sa to niekomu podarí, Kozorožec mu bude verný celý život.

Blíženci

Blíženec sa veľmi ťažko rozhoduje a jeho správanie takmer vždy ovplyvňujú aktuálne emócie. Má problémy s komunikáciou, ukrýva sa za ironické poznámky. Je náročné odhadnúť ho a naozaj ho spoznať, nerád ľudí púšťa blízko k sebe. Ale ak sa to niekomu podarí, stojí to za to.

Ryby

Hovorí sa, že tento človek patrí medzi najväčších romantikov zverokruhu, ale v skutočnosti s ním stále zažívate drámu a drámu a drámu. Vždy, každému a neustále sa sťažuje. Viete sa dostať do jeho blízkosti, len ak ste ochotní počúvať ho. A budete to robiť celý život.

Škorpión

Nikdy presne nevie, čo chce v živote robiť. Má desiatky plánov. Rýchlo mení nálady, je ťažké odhadnúť ho. A takmer nemožné uhádnuť, čo v skutočnosti cíti. Občas sa celkom uzatvorí a nikoho si k sebe nepustí. Kým jeho osobnosť nedozreje, nie je pripravený na vážny vzťah.

Vodnár

Je pomerne uzavretý, najmä čo sa týka citového života. Nerád druhým ukazuje svoje emócie. Má problém ľuďom dôverovať, preto svoje najhlbšie pocity radšej skrýva. Ak sa k nemu chcete dostať bližšie, snažte sa najprv vytvoriť bezpečnú atmosféru.

Panna

Tento človek nie je zlomyseľný, ale kým nevie, komu môže veriť, zostáva nevrlý. Neustále vysvetľuje svoje konanie, potrebuje spätnú väzbu. Vo vzťahoch večne analyzuje a používa stratégie, čo veru nevedie k úprimnosti. Partner sa musí sústrediť na to, aby pre neho vytvoril prostredie plné blízkosti a dôvery. Až vtedy sa Panna dokáže uvoľniť.