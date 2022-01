Trpké priznanie neverníka: Nikdy by mi nenapadlo, že budem podvádzať svoju ženu! A je toho oveľa viac... Po prvom raze si myslel, že to už nikdy v živote neurobí. Výčitky sa však zmenili na túžbu po ďalších vzrušujúcich zážitkoch a draho za to zaplatil.

Nebudem vám klamať. Podviedol som svoju ženu a nie raz. Teraz mi je z toho zle, ale už je neskoro. Najťažšie to bolo prvýkrát.

Podviedol svoju ženu. Nie raz... Zdroj: Shutterstock

Pohádali sme sa a ja som na firemnej oslave zaháňal zlú náladu alkoholom. Ešte nebolo ani desať a už som sa s prihlúplym úsmevom potácal po miestnosti. Všimla si to jedna kolegyňa a odviedla ma na chodbu, kde sme sa začali rozprávať. Myslel som si, že je mimo mojej ligy. Vysoká štíhla bruneta, vždy perfektne učesaná a namaľovaná. Všetci kolegovia po nej išli, ale ona si nikoho nepustila k telu a zrazu mala oči len pre mňa.

Skončili sme v neďalekom penzióne. V práci sa potom tvárila akoby nič, ja som si dokola v hlave prehrával, kto nás mohol vidieť. Strašne ma to mrzelo, hnusil som sa sám sebe. Myslel som, že už to nikdy neurobím, ale keď sa ani po pár týždňoch nič nestalo, začal som tú noc vidieť v inom svetle. Zrazu to bol neskutočne vzrušujúci zážitok.

Ďalšia bola tiež kolegyňa

Nebola taká príťažlivá a sexi, ale mala v sebe čosi, čo ma priťahovalo. Volala sa Martina. Keď nás poslali na služobku, vyštartoval som po nej. Najprv nechcela mať nič so ženatým, ale čím viac ma odmietala, tým to pre mňa bolo zábavnejšie. O pár mesiacov mi podľahla a ja som sa cítil ako víťaz. Myslel som si, že po pár nociach to skončím, ale začal som sa zamotávať do citov.

Hľadal som akúkoľvek príležitosť, len aby som mohol vypadnúť z domu a ísť za ňou. Časom som prestal mať výčitky voči manželke. Stále som ju mal rád a nikdy som ani len neuvažoval nad rozvodom. Postupne začala čosi tušiť, ale nechcela tomu veriť a ja som sa nechcel rozhodovať. Bol som zbabelec. Myslel som si, že ak jedno skončí, zostane mi druhé. Manželka a rodina sa stali žolíkom v rukáve. Keď nič iné, vrátim sa domov. Je mi zo seba na vracanie.

Sebavedomie mi prerástlo cez hlavu

Po roku a pol to so mnou Martina vzdala. Začal som tráviť viac času doma, venoval som sa deťom. Manželka sa medzitým dozvedela pravdu. Sľúbil som, že sa to nezopakuje. Nakoniec sme sa dohodli, že kvôli deťom zostaneme spolu, ale náš vzťah bol čoraz horší. Vedel som, že ja som ten posledný, ktorý by mal vyvolávať hádky, ale čím viac mi chýbala Martina, tým viac mi doma všetko prekážalo.

Začal som žiť životom playboya. Alkohol, ženy, väčšinou na jednu noc, maximálne na dva týždne. Vtedy som nemyslel ani na Martinu, ani na manželku. Každý variant bol pre mňa výhrou. Buď zbalím v bare kočku a večer si užijem alebo nezbalím, doma si užijem tiež a ešte to bude aj s teplou večerou. Neustále som potreboval svoju dávku vzrušenia. Čím viac mi manželka odpúšťala, tým som si bol sebou istejší. Opustila ma, až keď som ju nakazil pohlavnou chorobou.

