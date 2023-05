S manželom sme už mali pandémie plné zuby. Opatrenia, lockdowny, obmedzenia. Trikrát sme odkladali svadbu a ani tak nebola taká, o akej sme roky snívali a na akú sme šetrili. Padlo rozhodnutie, že pôjdeme do exotiky. S mužom sme si dopriali úžasný 5-hviezdičkový hotel a všetok luxus, ktorý nám ponúkal. Tento úlet bol až hriešne drahý, ale taký lákavý – veď sme mali vstup do mora priamo zo spálne. Doma sme si „odtŕhali od úst“ a ja som mala pocit, že je čas dopriať si. Ležala som na nafukovačke v bazéne, ktorý patril k nášmu apartmánu, a s prvým nekresťansky drahým drinkom sa vo mne odomkol doposiaľ nepoznaný pocit. Vôbec som nemala výčitky pre to, že som si dovolila minúť takú sumu.

Zdroj: shutterstock

Lákavý satén

Zapáčilo sa nám to a hranice sme prekračovali každým dňom. Bolo to slastné dovolenkovanie – nič nerobiť, len jesť, popíjať, spať, kúpať sa a milovať v obliečkach z pravého saténu. V tých sa tak dobre spalo! Keď sme odchádzali, mala som potrebu zobrať domov niečo z tohto raja na zemi. Vrátila som sa teda rýchlo do spálne a celý vankúš so saténovou obliečkou som natlačila do kufra. Bolo to silné nutkanie – uchmatnúť si aspoň troška luxusu. Hoci mi srdce búšilo ako splašené, bolo to vzrušujúce. Vôbec nemám výčitky, keď na ukradnutom vankúši doma spím, skôr vo mne vyvoláva pohodlie a nádherné spomienky.