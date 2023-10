S Romanom som sa zoznámila v posilňovni. Bol to fešák na prvý pohľad, no pôsobil na mňa príliš chlapčensky. Nečudo, veď nás delí celých osem rokov. Napriek tomu sme si okamžite padli do oka. Spájali nás záľuby – chodili sme spolu behať a cvičiť – ale aj podobné osudy. Po nevydarených vzťahoch nemal ani jeden z nás chuť niečo riešiť, tešili sme sa z nadobudnutej slobody a nového bývania. Navzájom sme si kompenzovali mužský a ženský element v živote, ale bez toho, aby sme spolu spávali. Večer pri vínku sme sa dokázali rozprávať hodiny. Nechcela som to pokaziť sexom, ani som to tak necítila.

Spojili nás záľuby, no vzťah sme držali na úrovni kamarátstva. Zdroj: shutterstock

V partii si mysleli, že spolu randíme, my sme to však dokázali držať v medziach kamarátstva. Vedela som, že ku mne niečo cíti a že ma ako ženu obdivuje, no pri prvom náznaku flirtu som sa vždy so smiechom vyhovorila na vekový rozdiel a na to, že nechcem prísť o takého úžasného kamaráta. Neurážal sa, hrdosť nechával bokom. Časom to už na mňa neskúšal a občas som sa pristihla pri tom, že mi aj celkom chýbajú jeho komplimenty.

Raz sme u mňa na terase popíjali víno a videla som, že je nejaký nervózny. Napokon z neho vyšlo, že mal rande cez zoznamku, to nové dievča sa mu celkom páči, a tak sa dohodli na ďalšom stretnutí. Uistila som ho, že je to úplne v poriadku a veľmi mu to prajem. „Vieš, dával som nám dvom šancu, ale už to trvá dlho a chcel by som si zariadiť život...“ Nemusel mi nič vysvetľovať, aj keď priznávam, že trochu ma to zamrzelo.