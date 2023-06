Pri platení voľte radšej kartu

Jednoznačne najväčšiu istotu pri platení budete mať vtedy, ak použijete kreditnú alebo debetnú kartu. Pred dovolenkou nezabudnite skontrolovať ich platnosť, aby sa vám nestalo, že vám na dovolenke vyprší a zostanete bez peňazí. Pri zadávaní PIN-u si dajte pozor, aby čísla tlačidiel, ktoré stláčate, nikto nevidel. V hotovosti pri sebe noste iba menšiu čiastku. V žiadnom prípade si nenechávajte peniaze a karty na hotelovej izbe!

Rozmyslite si, čo zjete

Hlavne v mimoeurópskych krajinách určite nikdy nepite vodu z vodovodu, ale radšej iba balenú. Vyhnete sa prípadným črevným problémom, ktoré by vás mohli tak „odpáliť“, že by ste razom mali po dovolenke. Pozor si dajte aj na netradičné exotické jedlá. Vieme, že na dovolenke vás budú lákať, no keďže črevá a žalúdok Slovákov sú skôr zvyknuté na bryndzové halušky a rezne, v zahraničí by sa konzumácia „neznámych“ jedál mohla skončiť prinajlepšom na záchode, v tom najhoršom prípade otravou či ťažkou alergickou reakciou. Platí to aj pri koštovke tamojších alkoholických nápojov. Osobitne ešte upozorňujeme na prejedanie počas all inclusive dovolenkách, počas ktorých nikto nechce nechať nič na tanieri – „veď je to zadarmo“. Nie je to zadarmo, to je prvá vec. Po druhé, bude vám zle a navyše priberiete! Radšej si „strážte“ pitný režim. Pri ňom si doprajte viac než menej. Nepite však nárazovo, ale každú hodinu napríklad dva decilitre vody.

Po "potrebe" to robte inak

Zapíšte si za uši, že určite v Grécku, ale ani v iných krajinách sa toaletný papier nesplachuje do záchoda! Mal by vás na to upozorniť nielen delegát, ale aj „tabuľky“ nad či pri záchodoch. Je to nezvyk, my vieme, hlavne po veľkej potrebe odhodiť do koša zašpinený papier, ale pre nich to divné nie je.

Nekupujte všetko

Pamätajte na to, že dovoz niektorých suvenírov alebo prírodného bohatstva danej krajiny môže byť zakázaný. Ide napríklad o tvrdé koraly, výrobky z korytnačiek, kožušiny medveďov, slonovinu, ale dokonca o kamene, slanú vodu z mora, rybičky, mušličky, rôzne mastičky napríklad z hadov a podobne. Všetko však záleží na pravidlách a zákonoch konkrétnej krajiny. Preto sa o tomto informujte dopredu. Ak by ste totiž prevážali nepovolený tovar, hrozila by vám vysokú pokuta, zabavenie vecí a niekedy aj väzenie.

Bacha na falošné peniaze

„Raz som v Chorvátsku kupovala takú súpravu kávových šálok. Platila som 50-eurovou bankovkou a oni mi vydali kuny. Ale falošné. Prišla som na to našťastie hneď v ďalšom stánku, kde som kunami platila. Zavolali policajtov, že mám falošné peniaze. Zľakla som sa a povedala, že mi ich vydal obchodník odvedľa. Ten sa bránil. Ale našťastie boli v blízkosti predajného stánku hotely, ktoré mali nainštalované kamery. Na zázname bolo pekne vidieť, že som platila päťdesiatkou a vydané peniaze som si ani nedala do kabelky, ale rovno nimi išla platiť vedľa,“ hovorí pani Renáta z okresu Topoľčany, ktorej skúsenosť iba potvrdzuje, že je lepšie platiť kartou.