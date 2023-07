Nenechaj si zážitok zo svojho obľúbeného festivalu pokaziť len preto, že si niečo podcenila alebo sa jednoducho nepripravila. Toto je niekoľko základných tipov pre bezstarostný priebeh a ten najlepší zážitok:



1. Lístok si kúp čo najskôr a nenechávaj to na poslednú chvíľu. Mnohé festivaly sú rýchlo vypredané a aj cena vstupenky sa časom môže zvyšovať.



2. Mapu areálu, miesto vstupu a parkoviska si určite naštuduj ešte pred príchodom, ideálne si cestu najprv virtuálne prejdi online. Urobíš dobrú službu sebe a poďakujú sa ti aj organizátori.

Ilustračné foto Zdroj: Orange

3. Vyber si pohodlné oblečenie a hlavne obuv - čaká ťa veľa hodín na nohách. Nezabudni na ochranu pred slnkom a horším počasím.



4. Festivalovú appku si stiahni ešte pred príchodom do areálu. Ponúknuť ti môže viac, než si myslíš. Napríklad Orange ako partner Pohody ti v appke daroval 10 GB voľných dát a ďalších 10 GB si mohla získať, ak si na festival priniesla a odovzdala na recykláciu svoj starý mobil. Rovnako tomu bude aj v auguste na Grape , tak nezabudni pozrieť do skrine, či ti tam náhodou neleží nejaký nepotrebný telefón. Môže byť z neho aj niečo veľmi netradičné, ako napríklad takáto čelenka .



5. Pozor na vybitý mobil, spravidla sa to stane v tej najnevhodnejšej chvíli. Zisti si preto čo najskôr, kde si ho môžeš dobiť. Nabíjačkárne v Orange zóne na Pohode boli dokonca aj na solárny pohon, takže okrem plnej baterky si mala ako bonus aj skvelý pocit, že si spravila niečo pre planétu. O signál sa určite báť nemusíš. Napríklad Pohoda a Grape majú vďaka partnerom ako Orange dostatočne posilnený 4G aj 5G signál, využiť môžeš aj bezplatnú Wi-Fi v areáli.



6. Maj plán na prípad núdze – zisti si vopred, kde sú stanovištia zdravotnej služby. V prípade zranenia alebo iných núdzových situácií vieš, kam sa obrátiť a nestrácaš čas.



7. Nekupuj na mieste plastové fľaše, radšej si vezmi z domu svoju vlastnú a do nej si pravidelne dolievaj vodu z cisterny. Pi veľa vody a dostatočne hydratuj telo, slnko a teplo môžu byť nebezpečné.



8. S alkoholom opatrne, neprekračuj v eufórii svoje bežné limity, festival nie je ideálnym miestom pre takéto experimenty.