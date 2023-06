Portugalsko

Krásne pláže, skvelé jedlo a pohostinní domáci. Toto vás bude čakať v Portugalsku, ktoré je podľa hlásení cestovných kancelárií jednou z európskych krajín, kde sú relatívne nízke ceny. Za kávu tu zaplatíte najmenej zo všetkých krajín sveta, ovocie je o polovicu lacnejšie ako u nás na Slovensku a dobré ceny si držia aj obchodníci predávajúci fastfood. Pohár vínka vám nalejú približne za dve eurá. A čo sa týka zážitkov, v portugalskej destinácii Algarve si môžete užiť relax na naozaj nádherných plážach s jemným pieskom a krištáľovo čistou vodou, v ktorej sa môžete vyšantiť pri vodných športoch.

Bulharsko

Nosiť do tejto krajiny vlastné jedlo je ako nosiť drevo do lesa. V Bulharsku sa totiž najete do prasknutia, a keď príde na platenie, budete si myslieť, že vám niečo zabudli zarátať. Ceny sú tam všeobecne citeľne nižšie ako na Slovensku alebo v iných dovolenkových destináciách. Za šálku kávičky nedáte viac ako euro a za fľašu piva si vypýtajú okolo dvoch eur. Kto rád nakupuje oblečenie či obuv, tam mu srdce zapiští a môže sa „rozšantiť“. Slnečné pobrežie či Nesebar – to je miesto, kam by ste sa mali vybrať, ak máte hlboko do vrecka, no mora sa tento rok nemienite vzdať. A nezabudnite, že v Bulharsku sa na áno a nie krúti hlavou úplne opačne ako u nás.

Macedónsko

Rozprávková krajina kláštorov, jazier a dobrého jedla. Ak radi odbočíte zo zabehaných turistických trás a nepotrebujete byť tam, kde sú všetci, ale radšej destináciu vychutnáte v pokoji, nie je lepšia krajina ako Severné Macedónsko. Perla Balkánu, starobylá krajina, ktorá vydala svedectvo o svojom osídlení už z čias paleolitu... Len 15 kilometrov od hlavného mesta Skopje sa nachádza najstaršie umelo vybudované jazero Matka a rovnomenný kaňon, ktorý vás očarí. V nádhernom starobylom meste Ochrid zas nájdete až 365 kostolov. Je toho veľa, čo táto krajina ponúka. Kávička tam stojí euro a pivko 1,50 eura.

View,Of,Ohrid,Lake,From,Ohrid,Town,,North,Macedonia Zdroj: shutterstock

Slovinsko

Táto malá krajina má všetko. Julské Alpy, kúsok mora aj krištáľovo čisté jazerá. Uspokojí chute každého cestovateľa – plážového povaľača aj aktívneho turistu. Ak sa tam vyberiete, tešiť sa môžete na pulzujúce mestá, očarujúce dediny, zasnežené kopce a malé čisté pláže. Smaragdovozelená slovinská rieka Soča je považovaná za jednu z najkrajších a najlepšie zachovaných alpských riek v Európe. Tiahne sa od Triglavského národného parku až po Novú Goricu. Je to skvelé miesto, ak máte radi extrémne športy. Rafting, plavba v kajaku, kaňoning, paraglajding, lezenie alebo jazda na zipline – toto je tam bežné. A ceny? Káva za euro a pivo za 2,50 eura.

Albánsko

Do tejto krajiny posledné roky dovolenkári cestujú opatrne, ale kto tam bol, pochvaľoval si. Je to krajina, ktorá sa svojou kultúrou a zvykmi trochu vymyká európskym štandardom, ale no a čo? Veď na dovolenke netreba len vylihovať, ale aj spoznávať niečo nové… Najväčší nezvyk, ale aj zážitok bude pre vás zvyknúť si na to, že na vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu sa u nich krúti hlavou opačne. Cestovné kancelárie však lákajú najmä na najčistejšie mesto Albánska, ktorým je Korçë. Údajne v ňom žijú najkrajšie ženy v krajine. Páčiť sa vám však bude aj prameň Modré oko (po albánsky Syri i Kaltër). Ide o výnimočný podzemný prameň, ktorý leží v lesnom háji medzi Sarandou a Gjirokastrom. Celková hĺbka je neznáma, ale je to minimálne 50 metrov. Jazierko má okrúhly tvar, v strede je sýtomodré, smerom k okrajom zelenkavomodré. Preto pripomína zreničku a dúhovku ľudského oka. Neďaleko hranice s Gréckom sa rozprestiera krásna pláž Ksamil, z ktorej môžete ľahko objavovať okolité malé ostrovčeky. Ak sa počas potuliek zastavíte na pivo a kávu, budú vám niekde stačiť na zaplatenie iba dve eurá.

Saranda,,Albania.,Sea,And,Mountain Zdroj: shutterstock

Ktoré destinácie z ponúk cestovných kancelárií sú tento rok cenovo najvýhodnejšie?

Odpovedá Roman Berkeš, prezident Asociáce cestovných kancelárií a agentúr

V letnej sezóne 2023 najmenej zaplatíte za Tunis a Egypt. Egypt je pritom jedna z napopulárnejších destinácii vôbec. Výhodnú cenu ponúkajú all inclusive rezorty aj z dôvodu nižších prevádzkových nákladov a lacnejšej pracovnej sily v porovnaní s inými destináciami. Cestovný ruch je v týchto krajinách životne dôležitý pre hospodárstvo a aj preto sa snažia zostať konkurencie schopnými voči iným, možno na prvý pohľad aj atraktívnejším destináciám - tvrdí Roman Berkeš.