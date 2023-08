Adam, prichádza ako prvý nápad na text alebo melódiu? Kde hľadáte inšpiráciu pri tvorbe?

Môj kreatívny proces je rôznorodý a nemá jednu šablónu. Zväčša hľadám harmonickú progresiu na klavíri, ku ktorej súbežne vzniká improvizáciou aj melodická linka a na záver text. Niekedy práve naopak, zvykne sa mi stať, že počujem nejakú skladbu v obchode alebo v slúchadlách, s ktorou sa mi okamžite asociuje niečo, čo v tom danom momente prežívam, a koncept na text príde vtedy ako prvý. Inokedy zasa vytváram iba topline alebo melodickú linku a text do už vyprodukovaného dema mojich producentov.

Minulý rok ste vydali debutový album Age of Adonxs a dve skladby z neho sa stali rádiovými hitmi. Aký je to pocit?

Som nesmierne vďačný, že tieto dve skladby dostali toľko priestoru, a to najmä v rádiovom éteri. Keďže boli prvé, bolo to pre mňa kľúčové etablovanie sa na lokálnom hudobnom trhu. Celkovo sa teším z toho, ako bol celý debutový album prijatý, že s ním ľudia rezonujú, chodia na koncerty, spievajú si so mnou a prostredníctvom hudby žijú svoje príbehy. To je pre umelca asi ten najlepší feedback.

Vieme však o vás, že sa nevenujete len spevu, ale je i tancu a modelingu. Ako potom dokážete skĺbiť všetky tieto aktivity?

Tancu a modelingu sa dnes už nevenujem úplne aktívne, stali sa takou súčasťou aktuálneho balíka, ale spev a hudobná tvorba sú na prvom mieste a majú prioritu. V minulosti tomu tak nebolo vždy a možno som viac tancoval alebo chodil na modelingové kastingy v Miláne. Mám pocit, že ma to do určitej miery vyškolilo a pripravilo práve na tú hudobnú kariéru. Na tanečnú lekciu si vždy rád zájdem, ale dnes už to nie je s profesionálnou ambíciou, skôr ide o oživenie a perspektívne využitie práve na pódiu pri vlastnom koncerte.

Na čom aktuálne pracujete a na aké novinky sa môžeme tešiť?

Momentálne sa rozbieha festivalová sezóna a spolu s kapelou a producentmi sa pripravujeme na každý jeden z nich. Highlightom môjho leta je Sziget Festival v Budapešti, ktorý privíta hviezdy ako Florence and The Machine, Billie Eilish či Imagine Dragons a ja sa nesmierne teším na túto príležitosť a skúsenosť. Popritom trávim pomerne veľa času v bratislavskom štúdiu LVGNC, kde vznikajú ďalšie nové demá/skladby, zatiaľ iba do „šuplíka“, ako to ja nazývam, a pracuje sa pomaličky aj na slovenskej tvorbe.

Nedávno ste predstavili originálnu skladbu pri príležitosti uvedenia limitovanej edície IQOS ILUMA WE. Ako ste pristupovali k tejto výzve a čím vás zaujala?

Tak ako pri každej spolupráci, vždy sa snažím vcítiť sa do konceptu a predstavy klienta a zároveň ho doplniť o svoju víziu daného produktu. Pri limitovanej edícii IQOS ILUMA WE som mal rozhodne potrebu odkloniť sa od melancholického a baladového prístupu k tvorbe a práve naopak, prísť s niečím povzbudivým a rytmickejším. Koniec koncov, rovnako to cítili aj dospelí používatelia, ktorí hlasovali v ankete.

A čo potom hovoríte na víziu limitovanej edície?

Koreňom tejto limitovanej edície je pre mňa pocit patriť do diania, byť jeho súčasťou, či už je to pri tvorbe, alebo pri oslave filmu či hudby. Sám naplno rozumiem pocitu alebo potrebe byť videný a rešpektovaný a táto edícia sa rozhodne nesie aj v tomto duchu.

Hovoríme o diverzite a spolupatričnosti. Aký význam majú pre vás?

Myslím, že v posledných pár rokoch sa tieto slová dostali do popredia a určite sa mi obe asociujú s pozitívnou konotáciou. Diverzitu by som dnes preformuloval ako realistické vykreslenie skutočnosti a priestor, ktorý sa nevyhradzuje možnostiam, zatiaľ čo spolupatričnosť ako solidarita a empatický prístup medzi ľuďmi, ktorý je tak veľmi dôležitý.

