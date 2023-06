Ochrana pred slnkom by mala byť samozrejmosťou v každom veku. Jeho lúče sú totiž zdrojom UV žiarenia, ktoré môže v nadmernej miere poškodzovať kožu. Zatiaľ čo UVB lúče sú príčinou spálenia a začervenania pokožky, UVA lúče urýchľujú jej starnutie a spôsobujú poškodenie buniek a vznik pigmentových škvŕn. Oba typy týchto lúčov môžu byť tiež príčinou vzniku rakoviny kože.

Na ochrannom faktore záleží

Pred UV lúčmi pokožku chráni ochranný faktor, ktorého výšku treba voliť podľa fototypu pokožky a tiež stupňa opálenia. To znamená, že v rodine môžeme mať opaľovacích prípravkov hneď niekoľko. Fototyp č.1 označuje svetlú pokožku, ktorá na slnku hneď sčervená. Potrebuje teda vysoký OF 50, rovnako tak ako fototyp č.2, ktorý je len o niečo tmavší, ale napriek tomu sa ľahko spáli. Normálna koža je označovaná ako fototyp č.3 a opaľuje sa ľahko, tej postačí OF 30. Svetlohnedá pokožka, čo sa opaľuje krásne do hneda, je fototypom č.4 a stačí pre ňu OF 20.

Ilustračné foto Zdroj: Nivea

Ďalej je dôležité vedieť, že výška OF špecifikuje, o akú dobu dlhšie môžete zostať na slnku bez toho, aby ste sa spálili, v závislosti od schopností sebaobrany vašej pokožky (napr. u človeka, ktorý vydrží na slnku 10 minút bez spálenia, znásobí výrobok s OF 10 túto ,,dobu sebaobrany" 10-krát. Teda na 100 minút). Čím je potom v priebehu letných dní pokožka opálenejšia a teda odolnejšia, je možné voliť nižší ochranný faktor.



A čo je najdôležitejšie - plnú slnečnú ochranu dosiahnete iba vtedy, ak nanesiete dostatočné množstvo výrobku! Odporúčame aplikovať 6 plných kávových lyžičiek krému na priemerne veľké dospelé telo.



Prípravok na opaľovanie môžete vyberať nielen podľa výšky ochranného faktora, ale aj podľa konzistencie, zloženia, textúry a spôsobu aplikácie.

Tipy pre mamičky

Ženy sú zvyknuté ošetrovať svoju pokožku počas celého roka, najčastejšie prostredníctvom telových mliek. Preto často siahajú aj po tých opaľovacích. Sú ľahké, dobre sa rozotierajú a pokožku nielen chránia, ale tiež vyživujú. Najmä ženy tiež riešia starnutie pleti, ktoré urýchľuje práve slnečné žiarenie. Dôležitým krokom je preto aj ochrana pleti tváre, pre ktorú sú určené špeciálne krémy na tvár s vyšším OF. Okrem UV ochrany ponúkajú aj ďalšie benefity, ako je ochrana pred vznikom pigmentových škvŕn či vrások.

Ilustračné foto Zdroj: Nivea

Naše tipy:

NIVEA Pleťový krém na opaľovanie proti vráskam Q10 OF 50

NIVEA Hydratačný sprej na opaľovanie OF 30

NIVEA Hydratačné mlieko na opaľovanie OF 50+

Tipy pre mužskú časť rodiny

Muži bez rozdielu veku sa takmer zhodujú na tom, že nemajú radi pocit mastnoty. Natieranie opaľovacími krémami, mliekami alebo olejmi teda obvykle nepatrí medzi ich obľúbené činnosti. Na druhej strane si ale uvedomujú, že slnečná ochrana je nutná. Oceňujú preto neviditeľné spreje na opaľovanie, ktoré sa jednoducho aplikujú, a to aj na miesta, kam si bežne človek sám nedosiahne. Tieto produkty sú navyše skvelé na slnečnú ochranu pri športovaní...



Naše tipy:

NIVEA Neviditeľný sprej na opaľovanie OF 50 alebo OF 30

Tínedžerky

Nie snáď že by sa -násťroční chlapci, nepotrebovali chrániť pred slnečným žiarením, ale je pravda, že tí sa väčšinou natrú tým, čo majú práve po ruke. Alebo siahnu po suchom spreji. Výber opaľovacieho prípravku oveľa viac riešia slečny, ktoré dbajú hlavne na bronzový odtieň. Obvykle volia nižší faktor a pokiaľ ide o textúru, jednoznačne u nich vedú oleje, ktoré navyše pokožke po aplikácii prepožičiavajú krásny lesk.

Sprej na opaľovanie podporujúci zhnednutie OF 30, NIVEA, 200 ml, 18,22 € Zdroj: Nivea

Naše tipy:

NIVEA Olej na opaľovanie v spreji podporujúci zhnednutie OF 30

Alebo OF 20

Malé deti

Prípravky na opaľovanie pre deti musia nielen chrániť pred slnkom, ale aj odolať častému kúpaniu a šanteniu v piesku. Pre deti sú preto ideálne extra vodoodolné mlieka a spreje na opaľovanie. Aj napriek tomu však odporúčame pre istotu prípravok opakovane naniesť po každom kúpaní. Produkty sú k ponuke v klasickom, ale aj praktickom cestovnom balení.



Naše tipy:

NIVEA Detské cestovné mlieko na opaľovanie 50+

NIVEA Detský farebný sprej na opaľovanie OF 50+

NIVEA Detský sprej na opaľovanie OF 30

NIVEA Detský sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 200 ml, 20,21 € Zdroj: Nivea

Bábätká a batoľatá

Bábätká a batoľatá by sme vôbec nemali vystavovať priamemu slnku. Aj keď sú ale v tieni, treba ich pokožku pred UV žiarením chrániť. Ideálne je zvoliť špeciálne opaľovacie mlieka či spreje určené na citlivú detskú pokožku s hypoalergénnym zložením. Mamičky určite ocenia aj praktické cestovné balenie, ktoré môžu mať so sebou neustále po ruke, pretože deti je nutné natierať počas dňa častejšie.



Naše tipy:

NIVEA Detské mlieko na opaľovanie v guľôčke Sensitive OF 50+

NIVEA Detský sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+

NIVEA Detský sprej na opaľovanie Sensitive OF 50+, 200 ml, 20,21 € Zdroj: Nivea

Starostlivosť po opaľovaní

Po opaľovaní je dôležité dopriať pokožke upokojenie a regeneráciu. Najprv je vhodné sa osprchovať, aby ste z pokožky zmyli všetky zvyšky opaľovacích prípravkov, ale aj potu a ďalších nečistôt. Potom ju ošetrite mliekom či penou s obsahom pantenolu, aloe vera a ďalších upokojujúcich látok.

Naše tipy:

NIVEA Mlieko po opaľovaní predlžujúce opálenie

NIVEA Upokojujúci krémový gél po opaľovaní