Doplňte na jeseň vitamín MLADNUTIA! Spomaľuje proces starnutia a zlepšuje elasticitu pokožky!

Doprajte si ovocie a zeleninu výraznej oranžovej či žltej farby. Prečo sa to oplatí? Sú bohatým zdrojom betakaroténu. Hoci nejde o vitamín, s jedným skutočne úzko súvisí.

Posilní aj imunitu

„Betakarotén je organická zlúčenina, ktorá patrí do skupiny karotenoidov. Nejde priamo o vitamín, ale o zdroj vitamínu A. Pri konzumácii potravín bohatých na betakarotén organizmus syntetizuje tento vitamín. Je jeho prekurzorom a možno ho nazvať aj provitamínom A,“ vysvetľuje výživová poradkyňa Katarína Grich. Zjednodušene možno povedať, že sa betakarotén premení na vitamín A, ak to organizmus potrebuje. Podieľa sa tak nielen na zdraví očí, ale aj na posilnení imunity. Betakarotén má aj dôležité antioxidačné vlastnosti, ktoré chránia bunky pred poškodením voľnými radikálmi. „Ide o nestabilné molekuly, ktoré môžu poškodiť bunkové membrány a DNA. Často sa spájajú so vznikom niektorých ochorení, ako napríklad so srdcovými problémami, s niektorými formami rakoviny či ochoreniami súvisiacimi s vekom,“ hovorí odborníčka na výživu.

Zdroj: shutterstock

Vitamín mladnutia?

Betakarotén sa však často spomína najmä v súvislosti so zdravou pokožkou. Opäť to súvisí s pôsobením voľných radikálov, ktoré vznikajú z UV žiarenia. Pomôže pokožku chrániť pred alergiou na slnko vďaka nárastu tvorby kožného pigmentu melanínu. „Viaceré štúdie potvrdili, že užívanie betakaroténu má fotoprotektívny účinok, teda chráni telo pred spálením. Zároveň podporuje tvorbu kolagénu, čím spomaľuje proces starnutia, zlepšuje elasticitu pokožky a stav nechtov i vlasov,“ hovorí o množstve pozitívnych účinkov Katarína Grich. Betakarotén pomôže spomaliť degeneratívne zmeny na sietnici, zmierňuje únavu očí, ale užitočný je aj pre rast a zdravie kostí. Zároveň zlepšuje odolnosť ciev, tepien, tkanív a bunkových membrán. Pomôže vám udržať zdravý reprodukčný systém. Platí to rovnako pre ženy i mužov.

Krájanie ho uvoľní

Hoci sa symbolom betakaroténu stala mrkva, nájdete ho v oveľa väčšom množstve ovocia a zeleniny. Voľba je jednoduchá: stačí si zvoliť zdravé pochúťky oranžovej alebo žltej farby. Výborným zdrojom sú aj marhule, melón, mango, sladké zemiaky, tekvice a paprika. „Nachádza sa aj v niektorých tmavozelených listových zeleninách, ako je napríklad špenát a brokolica. Vstrebávanie betakaroténu z potravy zlepšuje prítomnosť tukov v potrave. Okrem toho môžu pomôcť ďalšie faktory, ako napríklad krájanie alebo mixovanie, ktoré uvoľnia viac betakaroténu,“ vysvetľuje, ako lepšie využiť živiny, výživová poradkyňa. „Rovnako i tepelná úprava potravy, ktorá môže zlepšiť jeho dostupnosť.“

Zdroj: shutterstock

Pozor na predávkovanie

Niektoré štúdie naznačujú, že vstrebávanie betakaroténu môže zlepšiť i prítomnosť vitamínov C a E. Pravdepodobne pomáhajú chrániť betakarotén pred oxidáciou a degradáciou. Odborníci sa domnievajú, že výživové doplnky s betakaroténom môžu byť menej účinné ako jeho prirodzené zdroje z potravy. Strava totiž obsahuje množstvo ďalších zložiek, ktoré ovplyvňujú jeho vstrebávanie. „V produktoch živočíšneho pôvodu sa vitamín A nachádzavo forme retinolu. Jeho nadmerné množstvo sa z tela nevylučuje, ale sa ukladá do zásoby v tukoch. Predávkovanie sa potom prejavuje vracaním, únavou, bolesťami hlavy, lámavosťou kostí, vypadávaním vlasov alebo poškodením pečene. Práve preto betakarotén predstavuje bezpečnejší spôsob dodania provitamínu A do tela,“ osvetľuje Katarína Grich.

Je aj syntetický

Kedy sa oplatí siahnuť po výživových doplnkoch s betakaroténom? Ak ho v dostatočnom množstve neobsahuje vaša strava alebo máte poruchu na úrovni vstrebávania. Zvýšenú potrebu si často vyžadujú chronické ochoreniapečene, žlčníka a pankreasu. Rovnako aj užívanie niektorých liekov či časté popíjanie alkoholu. „Dostupné sú doplnky s obsahom čistého betakaroténu, prípadne jeho kombinácie s inými látkami, napríklad so selénom alebo s výťažkom z nechtíka a iné,“ hovorí výživová poradkyňa. „Pred začiatkom užívania si vždy prečítajte informácie ku konkrétnemu výživovému doplnku. Väčšinou sú vhodné pre deti od troch rokov. Užívanie betakaroténu je vhodnou alternatívou užívania vitamínu A počas tehotenstva. Skontrolujte sivšak, či je daný prípravok vhodný pre tehotné ženy.“ Zvýšenému príjmu syntetického betakaroténu by sa mali vyhnúť fajčiari. Ak sa neviete vzdať cigarety, jedzte viac čerstvého ovocia a zeleniny. Predávkovania betakaroténom z potravy sa nemusíte obávať. V tele sa nevytvára nadbytok vitamínu A.

Zdroj: shutterstock

Sfarbil vám pokožku?

Keďže betakarotén spôsobuje oranžovočervené sfarbenie rastlín, ovocia a zeleniny, pri jeho nadmernom užívaní môže dôjsť k takzvanej karotinóze. Ide o dočasné sfarbenie kože na chodidlách a dlaniach do oranžova.