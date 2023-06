Mám pravidelnú menštruáciu. S partnerom sme mali pred štyrmi dňami pohlavný styk a pri ňom mi niečo akoby prasklo a objavila sa krv. Nebola tečúca, ale vnútri. Až teraz, na piaty deň, som začala krvácať ako pri menštruácii, ktorú som aj mala dostať. Čo by to mohlo byť a mám to vôbec riešiť? Jarmila (44)



Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Ťažko na diaľku podľa opisu presne stanoviť príčinu, respektíve diagnózu, ale čisto teoreticky... Pred očakávanou menštruáciou môže úplne bežne nastať takzvané špinenie. Mohli ste mať malú cystu v poš­ve, respektíve na krčku maternice, ktorá pri pohlavnom styku praskla, ale mohlo dôjsť k malému poraneniu v pošve, a tak došlo k špineniu. Menštruácia prišla načas, určite sa už aj skončila a pravdepodobne ste bez ťažkostí. Takže je všetko v poriadku. Verím, že chodíte na pravidelné gynekologické prehliadky a všetko bolo v poriadku. Ak nechodíte, bolo by vhodné absolvovať ju pre vlastné upokojenie, ale aj pre vlastné zdravie. Prsníky vo vašom veku si zase zaslúžia mamografiu.

