Modrá farba potláča chuť do jedla. Na túto tému prebehlo viacero štúdií s jasným výsledkom – modré tóny nám jedlo skutočne znechucujú. Zrejme za to môže fakt, že nejestvujú prirodzene modré potraviny. Ak budete namietať čučoriedkami či slivkami, tie sú fialové. Modrá farba už našich predkov zberačov varovala, že zrejme nepôjde o jedlý plod.

Prirodzene nás to ťahá skôr k potravinám sfarbeným do odtieňov, ktoré sa v prírode vyskytujú. Stačí teda malý farebný trik a prejedanie sa skončí. Vymaľujte si jedáleň na modro, alebo si zadovážte aspoň modré prestieranie, taniere, doplnky či osvetlenie. V modrej atmosfére sa budete cítiť príjemne, no túžba jesť do prasknutia odíde... Ktoré ďalšie farby majú podobný efekt? Čierna a fialová! Bacha si dajte na žlté, oranžové či červené tóny. Tie vedia chuťové poháriky poriadne naštartovať!