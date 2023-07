Z koľkých percent ovplyvňuje priberanie dedičnosť?

Túto otázku sme položili odborníkovi na výživu Petrovi Dragúňovi

Peter Dragúň je skúsený a vyhľadávaný výživový poradca. Zdroj: archív P. D.

„Aj keď niektorí tvrdia, že zdedené kilá sú len výhovorky, nie je to tak. Gény sú gény a tie sa len tak ľahko oklamať nedajú. Minimálne 40 % predispozície na chudnutie či priberanie dedíme, v niektorých prípadoch dokonca aj viac. No neznamená to, že to nevieme ovplyvniť! Žiadna žena však nemôže očakávať, že ak pochádza z rodiny, v ktorej členovia ľahko priberajú, tak ONA bude výnimka. To je takmer nereálne. Každý máme nejaký typ postavy, ktorá zostane zachovaná. Neznamená to však, že ak je vaša mama obézna, musíte byť zákonite aj vy. To nie! S určitými zásadami sa dá obezite vyhnúť. Ale modelka z vás pravdepodobne nikdy nebude. Zato zdravá žena áno!“