Prečo sa nám nedarí schudnúť?

V tejto oblasti sa málo pozornosti venuje psychickej pohode a hygiene spánku.„Počas psychickej záťaže totiž dochádza k nadprodukcii kortizolu, čomôže mať za následok priberanie najmä v okolí pása, zaokrúhlenie tváre, problémy s pokožkou, ale aj poruchy spánku. Vyčerpanosť môže následne ovplyvniť hladiny hladových hormónov, leptínu a ghrelínu, ktoré nám narúšajú schopnosť kontrolovať chuť do jedla a pocit plnosti po jedle.“ Vyššie energetické nároky v dôsledku stresu väčšinou pokrývame rýchlymi sacharidmi a tukmi. To všetko výrazne bráni snahe udržať si váhu, či schudnúť prebytočné kilogramy.

Hladovka nie je dobrý nápad

Ženy zväčša chudnú nárazovo. Do plaviek, do šiat, po zime... Vtedy chceme schudnú rýchlo a veľa. Ale v množstve falošných dietologických rád môžeme stratiť skôr hlavu, než kilá naviac. „Mnohé „zázračné“ diéty môžu spôsobiť rozvrat metabolizmu. Sú totiž založené na obmedzení množstva prijímanej potravy a výživovej nekompletnosti. Neplatí, že ak nejeme, tak chudneme. Pri prvej príležitosti si vyhladované telo začne rýchlo ukladať zásoby tuku pre prípad, že by sme mu opäť nariadili hladovku. Kilá teda opäť naberieme, avšak ešte rýchlejšie.“

Diéty bývajú chudobné na živiny

Mnoho potravín určených na redukciu hmotnosti neuvádzajú dostatočne jasne svoje zloženie, pôvod a odporúčanou dennou dávkou mikroživín sa väčšinou ani nezaoberajú. V hre je však zdravie človeka. „Práve preto sme v spolupráci s lekármi a ďalšími odborníkmi na výživu vytvorili programy pre redukciu a optimalizáciu hmotnosti s nízko sacharidovými potravinami NutriFood. Okrem presne určených povolených jedál, potravín a nápojov, ktoré môžu byť zákazníkovi poslané až domov, majú nastavený aj komplex vitamínov a minerálov potrebných pre správne fungovanie organizmu. Teda chudnutie je nielen rýchle, ale aj zdravé“.

Ako rýchlo a bezpečne schudnúť?

Metabolizmus každého človeka je jedinečný. Aby redukcia hmotnosti prebiehala rýchlo a úspešne, odporúčame vybrať si zodpovedného a skúseného spojenca. „Jediné redukčné a výživové programy na Slovensku, ktoré spĺňajú prísnu legislatívu a nariadenia EÚ pre plnohodnotnú náhradu celodennej stravy, sú programy Nutri Food Plan. Viac ako 50-ročná tradícia týchto celosvetovo úspešných programov a rýchle výsledky klientov, stoja na kvalitných, klinicky testovaných a lekársky overených nízkoenergetických potravinách NutriFood MRP, s presne nastaveným komplexom živín. Nie sú to teda žiadne potravinové, výživové či vitamínové doplnky, ale skutočné potraviny plnohodnotne nahrádzajúce celodennú stravu. Jedlá a nápoje NutriFood MRP sa dajú získať len na základe vstupného vyšetrenia a odporúčaní výživového poradcu. Ten vďaka odbornej diagnostike rýchlo zistí, ako váš metabolizmus funguje a podľa toho nastaví individuálny redukčný alebo výživový program, rešpektujúci váš zdravotný stav. Vďaka tomu bude chudnutie rýchle a bezpečné.“

Jednoduchšie to už ani nejde!

V ponuke tejto značky sú zaradené aj kompletné, vysoko bielkovinové jedálničky pre redukciu a optimalizáciu hmotnosti, radu NutriFood Keto, kde nie sú potrebné konzultácie s nutričným poradcom. „Vhodný redukčný program si každý, kto nemá zdravotné problémy a kontraindikácie, dokáže zvoliť vďaka online BMI kalkulačke (nutrifoodketo.sk). Potraviny si objednáte cez internet a prídu vám až domov. Nič nevaríte, všetko máte hneď poruke. Pohodlnejšie to už asi ani nejde. Navyše ide o potraviny s vysokým obsahom proteínov potrebných pre udržanie a budovanie svalovej hmoty. Oba programy sú zostavené zo 4 fáz zabezpečujúcich efektívne chudnutie tak, aby bolo možné prestúpiť z redukčného programu na bežný, nutrične vyvážený jedálniček.”