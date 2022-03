Po akom jedle siahate, keď chcete svojmu telu dopriať detox?

Róbert Sipos: Pestrec je skvelý doplnok

Mladá krv zo seriálu Priznanie sa drží overených praktík. „Nejaký konkrétny a sofistikovaný recept nemám, ale pridržiavam sa pár overených potravín a praktík, ktoré ma vždy zresetujú, keď sa mi náhodou stane, že som predošlú noc neostal iba pri jednom pivku. (Smiech.) Banány, hlavne pre draslík, voda, zelený čaj a dychové cvičenie. Okrem toho je skvelým doplnkom stravy pestrec ma­riánsky. Najmä na detoxikáciu a regeneráciu pečene.“

Robert Sipos Zdroj: RTVS

Angelika Sbouli: Dôležité je robiť si radosť

Seriálová Leila z Priznania si dopraje to, na čo má chuť. „Takéto veci vôbec nerobím. Jem to, na čo mám chuť, a nestáva sa mi, že by som mala chuť na niečo, čo môjmu telu škodí, takže nepotrebujem žiadnu extra detoxikáciu. Robiť si radosť je dôležité.“

Angelika Sbouli Zdroj: RTVS

Barbora Bezáková: Prírodný sirup to istí

Tmavovlasá predstaviteľka lekárky z Druhej šance miluje šaláty. „Už od detstva mám tendenciu stravovať sa pomerne zdravo, ale keď sa cítim ťažko, napríklad po Vianociach či Veľkej noci, rada si dám zeleninu, šalát, milujem mozzarellu a vajíčka. Keď vyslovene cítim potrebu detoxu, siahnem po prírodnom stromovom sirupe.“

Barborin tip na ľahký šalát: „Milujem šaláty, hlavne kombináciu sladkého a slaného. Zmiešajte listy šalátu, kúsky kuracieho mäsa, kúsky červeného melóna, balkánsky syr nakrájaný na kocky, slnečnicové semienka a najdôležitejšia prísada je malinová zálievka. Stačí rozmixovať maliny. Pokvapkajte citrónom. Fantázia."

Barbora Bezáková Zdroj: TV Markíza

Victor Ibara: Detox dopraje mysli

Sympatický herec, ktorý v seriáli Druhá šanca stvárňuje lekára, nezabúda na dôležité pravidlo. „Radšej doprajem detox svojej mysli a tá po hodinách učenia vyžaduje rezeň s ryžou a hranolčekmi. (Smiech.) Nezabúdam na pravidlo – v zdravom tele, zdravý duch. A vtedy prichádza na rad môj obľúbený šalát z listovej zeleniny s tuniakom a s olivovým olejom.“

Victor Ibara Zdroj: TV Markíza

Ráchel Šoltésová: Do každého jedla zelenina

Herečka zo seriálu Druhá šanca má svoju obľúbenú šťavu: „Siaham po ovocí, najradšej si dávam grepovo-zelerovú šťavu. V každom prípade verím na detox s čistou vodou, vďaka ktorej ho mám v podstate každý deň. Momentálne sa snažím trochu zdravšie stravovať a do každého jedla skúšam zakomponovať veľa zeleniny.“

Ráchel Šoltésová Zdroj: TV Markíza

Barbora Žiačiková: Avokádo v každej forme

Športová moderátorka RTVS nedá dopustiť na zelený čaj. „Úprimne, nikdy som nejedla nič s cieľom detoxu. Počula som, že niektorí ľudia pri detoxe celý deň nič nejedia, čo sa mi niekedy nedobrovoľne podarí, keď ho strávim hokejovými priamymi prenosmi a na jedlo nevyjde čas. Z potravín, o ktorých som sa dočítala, že sú detoxikačné, mám rada asi všetky. Rada si pochutím napríklad na avokáde či už vo forme suši, so šalátom, ako nátierku, alebo ho len vyjedám lyžičkou. Tak­isto zbožňujem šalát s kozím syrom, orieškami a červenou repou, ktorá je údajne detoxikačná potravina tiež. Na raňajky si občas dávam čerstvú šťavu z vytlačeného grepu alebo v zime horúci a v lete ľadový zelený čaj.“