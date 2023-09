Kráľovstvo zdravia a krásy sú nerozlučiteľne prepojené. Zdravé telo je základom krásy, a preto nie je divu, že to čo jete a pijete má vplyv na vašu pokožku, vlasy či celkový vzhľad. Ovocné šťavy sú jedným zo spôsobov ako sa postarať o svoje telo zvnútra.

Žiarivá pleť vďaka ovociu

Čerstvé a priamo lisované ovocné šťavy Rauch Juice Bar sú prvotriedny zdroj vitamínov, ako je aj vitamín C, ktorý je známy pre svoju schopnosť podporiť tvorbu kolagénu v tele, a tak pokožke dodať jej jasnosť a pružnosť. Ovocné šťavy obsahujú tiež vitamín A, ktorý pomáha udržovať pokožku hydratovanú a pevnú. 100% pomarančová šťava s dužinou je prvotriednym zdrojom týchto vitamínom v najlepšej prírodnej forme. Naviac sa vaše telo poďakuje za množstvo antioxidantov či vlákniny.

Ilustračné foto Zdroj: Rauch

Silný antioxidantný účinok

Ovocné šťavy sú plné antioxidantov ako je beta-karoten a flavonoidy. Tieto látky chránia bunky pred voľnými radikálmi a podporujú regeneráciu pokožky. Výsledkom je mladistvejší a žiarivejší vzhľad. Krása nie je iba o pleti. Vraví sa, že vlasy sú korunou krásy každej ženy, a vďaka minerálom ako je zinok a železo, ktoré sa nachádzajú v ovocných šťavách, môžete posilniť svoje vlasy i nechty, čo prispieva k ich lesku, sile a vitalite.

Energia pre aktívny životný štýl

Krása spočíva tiež v aktívnom životnom štýle. Ovocné šťavy vám môžu dodať potrebnú energiu pre cvičenie a pohyb. Vďaka prirodzeným cukrom v ovocí vás okamžite nabijú energiou, a nemusíte ani siahať po nezdravých sladkých nápojoch. Radšej siahnite po zelenej vzpruhe v kombinácii ohurkovej šťavy s kivi a spirulinou, ktorá vás nakopne a pomôže v boji s únavou.

Rauch Juice Bar ponúka širokú škálu čerstvých a priamo lisovaných ovocných štiav, ktoré sú plné blahodárnych zložiek pre vašu krásu a zdravie. Bez pridaného cukru a konzervantov sú tieto šťavy zárukou kvality a čerstvej, osviežujúcej chuti.

Pridaním ovocných štiav od Rauch Juice Bar do svojho denného režimu môžete podporiť svoju krásu zvnútra. Je to jednoduchý, chutný a zdravý spôsob, ako dať svojmu telu to, čo potrebujete pre žiarivý a mladistvý vzhľad. Takže nechajte svoju krásu zažiariť vďaka čerstvým a priamo lisovaným ovocným šťavám od Rauch Juice Bar, ktoré nájdete v chladiacich boxoch vo väčšine predajní potravín po celom Slovensku

Viac informácií nájdete na www.rauch.cc