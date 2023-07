HYDRATUJTE SA

V lete strácame veľmi veľa vody, pretože sa nestále potíme. To, či ste hydratovaní, ovplyvňuje okrem iného vaše zdravie, vrátane krvného tlaku alebo bolestí hlavy. Dajte si však pozor na sladké chladené limonády a nápoje s obsahom kofeínu. Urobia vám medvediu službu.

BUĎTE RASTLINNÍ

Ťažké a mastné jedlá majú v horúčavách stopku. Namiesto mäsa či tučných syrov vyskúšajte napríklad rastlinné alternatívy. Vegánsky syr v štýle feta stačí vybrať z téglika a skombinovať s olivami, zeleninou a pečivom. Pochutí si celá rodina. Namiesto zápražky do polievky použite vegan krém na varenie. Vegánsky krém á la mascarpone, ktorý skvelé drží formu, zase oceníte pri príprave nepečených tort.



„Vegánsky syr v štýle feta si výborne rozumie s akoukoľvek zeleninou. Chutí skvelo a vy budete mať vďaka nemu ľahké letné jedlo na stole doslova za pár minút,“ radí skúsená vegánka Iva Kocová, ktorú na internete nájdete pod prezývkou Ivka_veggierecipes .

Recepty pripravila foodblogerka Iva Kocová (ivka_veggierecipes) Zdroj: Rajo

ŠETRITE ČAS

Keď sa stravujete rastlinne, všetko je na stole akosi rýchlejšie. Uprednostňujte ľahké a chladivé jedlá, ktoré vaše telo nepotrebuje dlho tráviť. Na obed alebo večeru si pokojne pripravte zeleninový šalát alebo studené zeleninové polievky. Nielenže vás zasýtia, ale aj schladia a hydratujú. A hotové sú raz – dva.

NÁŠ TIP

Aby ste si tieto dni vychutnali naplno, spoľahnite sa na novinky RAJO Vegan Greek Natur a Chilli. Sú ideálnou alternatívou gréckeho syru feta. Dajú sa krájať, strúhať, zapekať alebo len tak vyklopiť z praktického téglika a rovno servírovať! RAJO sa vývoju rastlinných produktov na Slovensku venuje už viac ako 10 rokov, vďaka čomu chutia naozaj každému. Viac informácií o novinkách RAJO Vegan spolu s ďalšími receptami nájdete na www.rajovegan.sk .

PEČENÁ ZELENINA S VEGÁNSKYM SYROM V ŠTÝLE FETA

Aj vy ste počas čítania tohto článku poriadne vyhladli? Povedzte ÁNO tomuto tipu na rýchlu večeru alebo obed! A nezabudnite si do svojej kuchyne vziať aj rastlinné alternatívy a použiť ich presne tak, ako sa píše v recepte. Prajeme vám dobrú chuť :)

Pečená zelenina s vegánskym gréckym syrom Zdroj: Rajo

Ingrediencie:

1 veľký zemiak

1 baklažán

1 cuketa

1 červená cibuľa

1 veľká paradajka

250 ml extra panenského olivového oleja

1 pretlačený strúčik cesnaku

1 ČL sušeného oregana

soľ

čierne mleté korenie

3 vetvičky tymianu

400 g paradajkovej omáčky

100 g RAJO Vegan Greek Chilli

olivy

Postup:

Najprv si pripravíme zeleninu. Snažíme sa krájať na rovnako veľké kúsky – zemiak, cuketu, baklažán a paradajku nakrájame na kolieska, cibuľu na štvrtinky. Všetko vložíme do veľkej zapekacej misy a pokvapkáme olivovým olejom. Pridáme cesnak, oregano, soľ a korenie. Všetko poriadne premiešame, aby bola zelenina dobre ochutená.



Do misy pridáme paradajkovú omáčku a ½ šálky vody. Potom poukladáme ochutenú zeleninu do riadkov. Nakoniec pokvapkáme olivovým olejom a na vrch poukladáme vetvičky tymianu. Zapekaciu misu obalíme alobalom a vložíme do predhriatej rúry.



Pečieme pri teplote 200 °C približne 30 minút. Potom skontrolujeme, či sú zemiaky mäkké a odstránime fóliu. Potom ešte pečieme 10-20 minút, aby sa tekutina zredukovala a zelenina získala zlatohnedú farbu. Navrch namrvíme rastlinný syr feta RAJO Vegan Greek Chilli a podávame s chrumkavým chlebom a olivami.