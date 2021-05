Koncom tohto mesiaca dôjde ku spätná rotácia Saturnu, čo znamená, že sa môžeme pripraviť na nedorozumenia, zlú komunikáciu, štandardné zlyhanie elektroniky, čo bude mať na svedomí aj Merkúr. Spiatočná cesta Saturnu sa tentokrát deje v znamení Vodnára a začína platiť od 23.mája a potrvá do 10. októbra.

Ilustračná foto Zdroj: pexels

Čo to pre nás znamená?

Dobrá správa je, že vplyv na nás je úplne odlišný od toho, na čo sme zvyknutí pod vládou Merkúra. No na ceste Saturnu bude náročne to, že prinesie hlboké pocity nedôvery, čo by mohlo u niektorých vyvolať paranoje a zvýšenú potrebu vyvolávania hádok.

Ilustračné foto Zdroj: Shutterstock

Ktoré znamenie toto obdobie ovplyvní najviac?