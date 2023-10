​Prechod z leta do jesene nie je úplne jednoduchým obdobím. Veď to poznáte, slnka ubúda, dni sa skracujú a my pociťujeme odliv energie a dobrej nálady. Aj keď je to obdobie, keď sa príroda pripravuje na pestrú paletu farieb, my často zažívame jesenný splín. Ak sa aj vy chcete naladiť na pohodu chladnejších dní, skúste tieto rituály. Pomocou nich sa vám podarí plynúť s prúdom, spoznať lepšie seba a nájsť radosť s meniacim sa okolím. Jesenné rituály sa tak stanú mostom medzi koncom leta a začiatkom jesene, ktorý vám pomôže hlbšie prepojiť sa s vašou dušou a svetom naokolo.

Zdroj: Shutterstock

1. Ranné vítanie slnka

Začnite svoje ráno tým, že si nájdete tiché miesto na pozorovanie východu slnka. Ak je to možné, postavte sa bosá na zem. Zavrite oči a sústreďte sa, vnímajte iba seba a svoj dych. Precíťte, ako energia zeme preniká do vašich nôh. Vizualizujte, ako slnko prináša nové svetlo a energiu do vášho vnútra. Tento jednoduchý rituál vám pomôže začať deň s pozitívnou perspektívou a pripraviť vás na zmenu.

Zdroj: Shutterstock

2. Prečistenie ohňom

Nájdite si miesto vonku, ideálne v prírode, kde môžete bezpečne zapáliť malý ohník. Napíšte na kúsok papiera veci, ktoré chcete pustiť alebo transformovať. Potom tento papier opatrne spáľte a precíťte, ako sa spolu s dymom uvoľňujú aj vaše starosti, napätie a obavy. Ohňový rituál symbolizuje zmenu a prečistenie.

Zdroj: Shutterstock

3. Sila rastúceho mesiaca

Vyberte si večer, kedy je mesiac na oblohev polohe rastu. Chvíľu ho pozorujte a predstavujte si, ako postupne rastie až do splnu. Počas toho si vytvorte zámer alebo cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Napíšte ho na malý kúsok papiera a nechajte ho vonku, aby rastúci mesiac mohol naň pôsobiť. Mesačné svetlo vnímajte ako symbol osvetlenia vašej cesty vpred.

Zdroj: shutterstock

4. Meditácia so zvukmi prírody

Nájdite si tiché miesto v prírode a pohodlne sa usaďte. Zatvorte oči a začnite sa sústrediť na zvuky okolo seba – šum lístia vo vetre, zvuky konárov stromov, vtáky… Zamerajte sa na svoj dych a vedome sa zlaďte s rytmom prírody. Precíťte prepojenie s ňou. Táto meditácia vám pomôže vnímať zmenu ako prirodzenú súčasť života.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

5. Vytváranie zmeny

Urobte nejaké drobné zmeny vo svojich priestoroch, ktoré budú odrážať vašu túžbu po transformácii. To môže zahŕňať presun nábytku, kúpu nových dekorácií v jesenných farbách alebo vytvorenie vlastného kútika na meditáciu, cvičenie, čítanie kníh. Môže to byť čokoľvek, čo preferujete.