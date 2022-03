Baran (21. marec - 19. apríl)

Títo muži momentálne nie sú pripravení skočiť s niekým do plnohodnotného vzťahu. Práve prežili veľmi náročný "románik" a cítia, že v tejto chvíli by ste si radšej len užívali spoločnosť krásnej ženy bez záväzkov. Dobré je, že sú pripravení byť úprimní ku každému, s kým sa rozhodnú prežiť vášnivý flirt. Ich úprimnosť sa cení, pretože nikto nemá rád, keď ho neskôr oklamú. Vy si však dajte pozor a nepresvedčte samú seba, že ho to prejde a vy budete tá, ktorá jeho rozhodnutie zmení, pretože vám ostanú iba oči pre plač.