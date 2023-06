Zuzana Belohorcová (47) žije so svojou milovanou rodinkou na Tenerife. Popri starostlivosti o deti, domácnosť a domácich miláčikov, sa spoločne s manželom venuje aj ich realitnej kancelárii.

Zuzka si vie život užívať naplno a často zverejňuje fotografie zo svojho súkromia. Vidieť ju v plavkách nie je dávno žiadnou novinkou, no i tak prišla fotka, ktorá zrejme pobúrila niektoré ženy.

Uverejnila totiž fotku v plavkách, kde je otočená chrbtom k objektívu a tak vyniká jej pozadie. Niektorým komentujúcim sa práve to stalo doslova tŕňom v oku. Prečo? Zdá sa im, že má jednoducho plochý zadok. „Trošku plochý zadoček. Nič sexy. Ten by som veľmi nevystavovala,“ stálo v jednom komentári. Alebo: „Prečo si každé plavky ťaháte až k prsiam? Vyzerá to čudne aj keď máte postavu peknú.“ A niektorí sa neštítili i pritvrdiť: „No fuj čo to je pre boha za zadok skovať to ihneď!!!!“

Ale Zuzka má aj svojich stálych fanúšikov, ktorí hoci nemuseli, zastali si ju, napríklad: „Táto smiešna doba osočovať, urážať, veď v jej veku tak vyzerá každá žena. Keď sa cíti krásna, prečo by sa neukázala.“ Každopádne, Zuzana je prekrásna žena, ktorá má zdravé sebavedomie a nezaujímajú ju nevraživé komentáre.