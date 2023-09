Marianna, z čoho máte najčastejšie strach?

– Môj strach sa väčšinou spája s mojím synom. Bojím sa o neho v situáciách, v ktorých by sa mu mohlo niečo stať, prípadne keď je chorý alebo keď myslím na to, čo všetko ho v živote môže stretnúť. Ale snažím sa tie moje strachy na neho neprenášať, lebo naučené strachy od rodičov sú zbytočnou záťažou pre deti aj v dospelosti.

Ste vyštudovaná psychologička. Poznáte aj nejaké odborné triky na to, ako si poradiť so strachom?

– Ako zvládnuť strach, je veľmi individuálne. Závisí od toho, z čoho ten strach pramení, či je opodstatnený alebo sú to stavy paniky či úzkosti. A tiež veľmi dôležité je mentálne a emocionálne nastavenie človeka, jeho povaha a vzory, ktoré má okolo seba. Zdravý strach je však veľmi dôležitý, je to emócia, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvo.