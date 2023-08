Je hrozné, keď toto ochorenie prenikne do rodín… A ešte horšie, keď si „sadne“ na mladého človeka, a úplne najhoršie, na mamičky, z ktorých niektoré bohužiaľ svoj boj prehrajú a odchádzajú na „iný svet“ predčasne. Sympatická moderátorka Alena Heribanová, našťastie, vlastnú skúsenosť s touto hnusobou nemá, no v jej rodine sa vyskytlo. A zasiahlo ju to natoľko, že aj keď odvtedy ubehlo veľa rokov, stále na to nezabudla a má to v živej pamäti.

„Moja teta zomrela na rakovinu prsníka. Pamätá si, že bola vždy plná života, veselá, usmiata, energická, a potom jedného dňa nastal zlom a začala chradnúť. Netušila som vtedy, čo sa deje, lebo som bola malá. Až neskôr mi mama povedala, čo sa jej stalo. Vtedy nebola taká osveta, ani také možnosti liečby ako teraz. Napriek tomu, že pochádzala z lekárskej rodiny, bohužiaľ, tomuto ochoreniu podľahla,“ smutne hovorí Alena Heribanová, ktorá poctivo chodí na preventívne prehliadky a aj na mamografiu. Kiež by ju nasledovali všetky ženy… Objednajte sa, prosím, na vyšetrenie, aby potom nebolo neskoro...