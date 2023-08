Väčšiu polovicu leta už máme za sebou, ako ste ho trávili, stihli ste s manželom a deťmi aj nejaké výlety alebo dovolenku?

– Leto sme trávili v Prešove, kde som prerývane natáčala film a deti prázdninovali. Nakoniec som tu so synom ostala oproti pôvodnému plánu dlhšie a užívame si to, veľmi.

Ako u vás prebieha cestovanie s dvoma malými deťmi, niektoré mamičky to opisujú ako riadnu „tortúru“, máte to i vy tak alebo je všetko dobre zorganizované?

– Môžete mať „všetko super zorganizované“, ale akú bude mať dieťa náladu alebo či mu bude v aute zle, to nenaplánujete. Najmä, keď sú deti dve alebo viacero. Ľahké to určite nie je, ale vekom sa to, myslím, lepší.

Spomínate si na úplne prvú dovolenku, na ktorej ste boli s manželom?

– Prvá bola asi v Teplických skalách v Krkonošiach a bola to nádhera. Stojí za to ísť sa tam pozrieť, pokojne aj s deťmi.

A keď sa vrátime ešte viac do minulosti, ako ste trávili leto počas vášho detstva?

– Chodievali sme stanovať s partiou do Chorvátska, myslím, že od mojich troch-štyroch rokov. Neskôr na splavy – na Slovensko, do Česka, alebo na rôzne túry. Ako dieťa som bola v niekoľkých táboroch, neskôr u kamarátov na prázdninách, u starých rodičov v Moravciach, až sa to prehuplo do veku, keď som si už vandrovala po svojom. (Smiech.)

Rozumiem. Dnes deti trávia voľný čas inak ako kedysi my, často s mobilmi v rukách. Ako je to u vás doma, dávate deťom mobil do rúk?

– Podporovať to nepodporujem, lebo viem, že zdravé to nie je, no zároveň vidím, že v dnešnej dobe je ťažké úplne sa tomu vyhnúť. Deti nás zrkadlia a chcú robiť to, čo my, takže ak chcem byť voči nim fér, dám im nahliadnuť, do čoho si sem-tam ťukám, a potom zvrtnem pozornosť iným smerom. A keď si súrne potrebujem pomôcť, obľúbené pesničky Agnes pustím. Máme na to ale pravidlá a nie je to samozrejmosť, skôr je to posledná možnosť.

Ostala by som ešte chvíľku pri lete, pretože to je obdobie zberania úrody a zavárania. Ako je to u vás doma?

– Popri dvoch deťoch, prerábke a práci na zaváranie nemám čas. (Smiech.) Mám šťastie, že nás zásobujú svokrovci aj moji rodičia najlepšími domácimi produktami. Ak sa nám ten čas náhodou zvýši, skôr mrazíme, než zavárame.

Ako ste spomenuli, pri dvoch deťoch, domácnosti a práci sa rozhodne nenudíte. Ako ste zvládli nabehnúť na pracovné tempo?

– Ja som za tri roky na materskej dovolenke natáčala prerušovane veľakrát. Nakrúcania sú nárazovou záležitosťou, takže to beriem ako príjemnú zmenu pri deťoch. Je to vždy o podmienkach, aké si dohodneme s produkciou. Všetko sa dá nastaviť, aby boli obe strany spokojné. Áno, život dvoch hercov je organizačne veľmi náročný, ale zatiaľ sa nám to darí zladiť.

Pri práci by som ešte chvíľku ostala, pretože sme vás mohli vidieť na televíznych obrazovkách v seriáli Dunaj, kde ste stvárnili chudobnú prostitútku, ktorá sa prediera životom s malým synom. Ako sa vám hrala táto postava?

– Malvína Čontošová? Mám ju veľmi rada pre jej úprimnosť, prostorekosť a celkovo, je to pekne napísaný oblúk, a aj keď mala ťažkú minulosť, vie sa tam vtesnať humor, čo ma teší. Z prostitúcie sa už dostala a ja pozývam divákov sledovať, ako to s ňou bude ďalej...

A okrem toho sa môžu tešiť všetci fanúšikovia seriálu Kavej, pretože sa chystá aj rovnomenný film. Je tento projekt vaša srdcovka?

– Seriál sme od začiatku spoluvytvárali, takže prirodzene, mám k nemu výnimočný vzťah.

Prečo myslíte, že bol seriál Kavej taký obľúbený?

– Lebo rozoberá témy, s ktorými sa stretol asi každý z nás, a robí to s nadhľadom, kopne si rovnako do „západniara“, ako aj do „východniara“, mešťana aj dedinčana, má v sebe veľa ľudskosti a pravdy. Ja na ňom milujem to absurdno a vždy podotknem, že je aj pekne vyvážený, napríklad scenáristka Miška Zakuťanská je Prešovčanka a režisér Lukáš Zednikovič Bratislavčan.

V seriáli aj vo filme hráte po boku hereckej kolegyne Janky Kovalčíkovej, ako sa vám spolu hrá, ste zladené?

– Okrem toho, že Janka je výborná herecká partnerka, poznáme sa od mojich sedemnástich rokov a aj na základe našich príhod a skúseností sme začali so seriálom Kavej, takže myslím, že zladené sme dostatočne. (Smiech.)

Prezraďte našim čitateľkám, kde vás ešte najbližšie môžu vidieť...

– V spomínaných projektoch, ale okrem toho má byť budúce leto vysielaný aj seriál Pressburg na RTVS, z ktorého mám veľkú radosť a v novembri bude mať premiéru v divadle Astorka skvelá čierna komédia Kartónový tatko, tak na ňu všetkých pozývam.

Zároveň som prednedávnom zaregistrovala správu, že čakáte ďalšie bábätko. Vysvitlo však, že iba vo filme, ktorý ste natáčali. Bolo fajn mať zase bruško, i keď len naoko?

– Naozajstné aj umelé brucho majú niečo spoločné – obe šialene tlačia a svrbia. (Smiech.) Takže nie, som spokojná bez neho.