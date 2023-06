Dominika Cibulková je aktuálne mama na plný úväzok. Užíva si svoje detičky, syna Jakubka a dcéru Ninku, a prednedávnom sa rozhodla, že na niekoľko dní vypne a vycestuje na dovolenku. Ako píše Šport24.sk., vybrala si pritom jednu z najlukratívnejších destinácií, ktoré ponúka Európa. Domča si to totiž namierila do milionárskeho Monaka. Zvolila si jeden z najluxusnejších hotelov, ktorý je postavený na skale a je to architektonický skvost.



Je z neho naozaj rozprávkový výhľad a slávne Monte Carlo z neho vidíte ako na dlani. Naša bývalá tenistka si rozhodne prišla na svoje. Svedčia o tom aj úchvatné zábery, ktoré zverejnila na svojom, Instagrame. Ako sa však hovorí: „každá sranda niečo stojí“. V tomto prípade nejde o žiadne drobné. Pri pohľade na to, koľko stojí jediná noc v hoteli, v ktorom bývala naša bývalá tenistka vám pokojne môže prísť nevoľno. Veď, posúďte sami.