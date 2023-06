V médiách sa istý čas objavovalo, ako Katka Koščová pribrala, teraz zase, ako ste úžasne schudli. Ako sa vás toto dotýka?

– Ja si naozaj úprimne myslím, že by sme mali prestať s hodnotením cudzích tiel. Je toľko tráum, ktoré tým spôsobujeme, toľko neistoty, hanby, pocitu nedostatočnosti… Naozaj mi to pripadá ako jedna z veľkých výziev. Prestať komentovať vzhľad iných ľudí. A najmä prijať fakt, že máme rôzne telá a že je to tak v poriadku.

Ženy určite bude zaujímať, ako sa vám teda podarilo schudnúť...

– Mne veľmi pomohli kalorické tabuľky, ktoré boli pre mňa skvelým nástrojom, aby som sa zorientovala v nutričných hodnotách a podobne, ale v žiadnom prípade by som to neodporučila paušálne a bez odborného dozoru. To sa snažím prízvukovať všade. Pracujte s odborníkmi. Máme tu skvelých vyštudovaných nutričných terapeutov, ktorí nebudú ponúkať žiadne prapodivné suplementy, nepredpíšu „pofidérne diéty“, žiadni samozvaní odborníci s dvojtýždňovým kurzom. Čiže, ak už mám niečo poradiť, tak je to vyhľadanie odbornej pomoci v téme výživa.

Zdroj: Vlastimil Slávik

Úplne súhlasím. A teda doprajete si bez výčitiek sladké?

– Jem úplne všetko. Milujem koláče. A naučila som sa dať si to, na čo mám chuť, bez výčitiek, lebo viem, že sa väčšinu času snažím mať na tanieri nutrične vyváženú stravu, že mám dostatok pohybu. Ja neverím v dlhodobé odopieranie, máme jeden život a dlhodobé reštrikcie vedú opäť len k pocitom zlyhania, ak si potom človek niečo dopraje. Jedlo nie je strašidlo, je to energia pre naše telo, potrebujeme jesť, potrebujeme pestrú stravu, jedlo je aj potešenie, ak máme strach z jedla, niečo nie je v poriadku a možno by nebolo na škodu vyhľadať odbornú pomoc. Máme obrovský nárast porúch príjmu potravy práve preto, že zovšadiaľ na nás vyskakujú rôzne diéty, rady, ako sa stravovať, čo vynechať, aké spaľovače tukov si nakúpiť... väčšina z toho je úplný blud alebo teda väčšina z toho je neudržateľná a o to predsa ide, nie? Nájsť si cestu, ktorá je dlhodobo udržateľná, funkčná, taká, ktorá nám neublíži.

A myslíte, že žijeme vo svete, keď nás ovláda ideál krásy?

– Neviem, či nutne ovláda, ale je jednoznačne nastolený a mnohí ľudia fungujú, mnohokrát nevedomky v jeho mantineloch. Ako vyzerám? Čo na mňa povie okolie? Neustále sa s niekým porovnávame a často práve s ideálom, ktorý sa nedá dosiahnuť, a jeho dosiahnutie ani nie je dôležité. Mali by sme sa začať vzdelávať v tom, že je v poriadku mať rôzne telá, že je prirodzené, že naše telá sa rokmi menia, a že nie je v poriadku tie iné telá komentovať, ani vtedy, keď máme pocit, že to robíme s dobrým úmyslom.

A čo sociálne siete, pomáhajú podporovať tento ideál?

– Samozrejme, veď to máme podložené mnohými výskumami od psychológov. Celé dni sa pozeráme na vyfiltrované fotografie šťastných a krásnych ľudí, ktorí neustále cestujú po svete, ležia s tými nádhernými telami na pláži, pijú fantastické nápoje, jedia jedlá, na ktoré my nemáme, nosia úžasné šaty… Aj my to chceme, a keďže z toho nemáme ani štipku, sme frustrovaní, obviňujeme sa, že s nami niečo nie je v poriadku, keď nie sme schopní dosiahnuť tieto ideály. Lebo to všetko vyzerá tak ľahko dosiahnuteľné, keď sa to podarilo im, prečo nie nám? Neustále sme konfrontovaní s tým, že nie sme dosť. To je neskutočný tlak. Je strašne dôležite uvedomiť si, že tá pozlátka má naozaj len málo spoločné s realitou.