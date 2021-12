Už niekoľko rokov sa niekedy v novembri objaví na obrazovkách, dnes už doslova kultová, reklama s dievčatkom. S tatinkom sa vyberie do lesa, aby domov priniesli ten najkrajší vianočný stromček. Bohužiaľ, zasnežený les však opustia bez symbolu Vianoc.

Táto vianočná reklama má neuveriteľných 18 rokov. Zdroj: Youtube.com

Keď z bedne počujeme to známe "Keď vydržíš do večera nepapať, tak uvidíš zlaté prasiatko!" ihneď vieme, ktorá bije. Že ide o reklamu na obľúbený česko-slovenský bublinkový nápoj. Viac ako otec, je však z tejto reklamy legendárna hláška diečatka, ktorá sa ocka najprv opýta, či bude mať veľké zahnuté zuby dohora a napokon povie: "Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím!".

Otca si v reklame zahral Josef Poláše. Zdroj: Youtube.com

Hoci na obraze vidíme nádhernú zasneženú krajinu, plný les potenciálnych vianočných stromčekov, v skutočnosti to bolo trochu inak. Reklama sa nakrúcala pri Mladej Boleslavi a sneh bol umelý. Takže žiadna skutočná romantika. A možno sa vám to ani nebude chcieť veriť, no reklama prvý raz uzrela svetlo sveta v roku 2003 a malá Sandra Flemrová mala vtedy len 4 roky. Dnes je z nej 22-ročná mladá žena, ktorá žije v Plzni a aktuálne študuje.