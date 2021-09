Dominika Mirgová sa v šoubiznise pohybuje už dlhý čas, za čo vďačí Superstar, ktorej sa zúčastnila v roku 2007. Spevácka súťaž naštartovala vtedy len 15-ročnej dievčine sľubnú kariéru. Rodáčka z Trnavy je okrem úspešnej speváčky aj mamina na plný úväzok. So svojím manželom Petrom Zvolenským, má synčeka Peťka, na ktorého je veľmi hrdá.

Dominikin manžel Peter je od decembra hasičom. Pre malého Peťka je hrdinom. Zdroj: Lýdia Czako, archív D.M.

Dominika v decembri oslávi krásnych 30 rokov, no ako nám v augustovom rozhovore prezradila, vek je pre ňu len číslo. "Tým, že som začala „žiť“ v 27 rokoch, tak sa cítim na 18, ale moje telo sa tak necíti... Nevládzem totiž. Preto chodím cvičiť, prispôsobujem tomu stravu, chodím na rôzne procedúry, masáže, snažím sa to telo obdariť, lebo nikdy nevieme, čo sa môže stať. Ale teším sa na tridsiatku, okrúhly vek, už tam nebude dvojka, ale trojka. A mama mi povedala, že po tridsiatke to už pôjde iba dole vodou, ešte si mám užiť tento rok. Tak ďakujem, mami," povedala speváčka s úsmevom.