Takéto barbíny ste ešte nevideli. Modelky, podnikateľky a mediálne hviezdy, sestry Kardashianové, sa obliekli do kostýmov inšpirovaných bábikami od Mattela a vzali svoje dcéry do sveta Barbie. V Santa Monice totiž otvorili výstavu World Of Barbie pri príležitosti uvedenia nového filmu s Margot Robbie a Ryanom Goslingom v hlavných úlohách Barbie a Kena.

Ken a Barbie v podaní Ryana Goslinga a Margot Robbie. Zdroj: profimedia

Kim a Khloe so svojimi dcérami a neterami si takúto udalosť nemohli nechať ujsť a tematicky sa vyobliekali do tesných overalov, ktoré kopírovali každučkú krivku ich zmyselne tvarovaných tiel. Prekvapenie vzbudila najmä Khloé, ktorá sa s po pás dlhou blond hrivou a vytvarovanou postavou už vôbec nepodobá na svoje staré JA. Ako to dopadlo, uvidíte v GALÉRII!