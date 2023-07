V náručí drží vytúžené dieťatko a dušuje sa, že vždy túžila stať sa matkou a založiť si vlastnú rodinu. To sa dídžejke, podnikateľke a modelke Paris Hilton (42) nakoniec aj podarilo, hoci si dala trochu načas. So svojou láskou, spisovateľom Carterom Reumom, sa vzali ako čerství štyridsiatnici pred dvoma rokmi, no a tento rok sa stali rodičmi vysnívaného chlapčeka Phoenixa Barrona, ktorý má dnes už 5 mesiacov. Dieťatko im vynosila náhradná matka, pretože Paris mala panický strach z pôrodu.

Paris Hilton a Carter Reum Zdroj: Getty Images

Už počas randenia s Carterom začala Paris pôsobiť inak. Serióznejšie, dospelo a problémom sa vyhýbala oblúkom. Dokonca sa odhodlala k napísaniu ďalšej knihy o vlastnom živote Paris The Memoirs, ktorá vyšla tento rok a ukazuje ju nielen ako škandalóznu dedičku, ale aj ako cieľavedomú ženu s nevídaným obchodným duchom, ktorej sa podarilo vybudovať celebritnú značku, rozbehnúť inovatívne podnikateľské projekty a stať sa módnou ikonou svojej generácie. Paris Hilton zdieľa svoj nevšedný príbeh s odvahou, humorom a úprimnosťou. Vedeli ste, že ju rodičia ako problémovú tínedžerku (trpela nediagnostikovanou poruchou ADHD) umiestnili do internátnej školy, kde bola aj sexuálne zneužívaná?

Paris Hilton so svojou novou knihou PARIS The Memoirs Zdroj: Neil Mockford, getty

Hoci sa Paris vizuálne vôbec nezmenila, stále je štíhla ako laňka a zachovala si aj dievčenskú tvár, výrazne zmenila svoj štýl. Na verejnosti vystupuje ako dáma, vždy má oblečené vkusné šaty skombinované s doplnkami do posledného detailu. Na najnovšej fotke však prekvapila najviac. Má na sebe krásne letné šaty v štýle boho a namiesto vysokých podpätkov