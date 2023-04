Cesta za láskou je poznačená žiarlivosťou, ohováraním aj intrigami, ktoré nám v poslednej epizóde predviedli najmä Priscilla a Marcela. Ale údery pod pás rozdávajú aj iné dievčatá. Napríklad kultivovaná Diana, ktorá patrí medzi nenápadnejšie hráčky, vie svojimi vyhláseniami tiež pekne zamotať situáciu i názor divákov. V minulých častiach sa dokonca nechala počuť, že vypadnutie Kataríny by prečistilo atmosféru vo vile. Nie je prekvapením, že Katkina strojenosť nesadla ani ostatným dievčatám a spolu s Niky a Petranou ju označili za najväčšie klamárky v šou.

Katka má skúsenosti so súťažami krásy a bodovala aj vo vile. Ušiel sa jej titul Miss Ruža. Zdroj: TV Markíza

Z adrenalínového rande s Priscillou a Marcelou sa Tomáš vrátil rozhorčený a sklamaný. Nečudo, že vyraďovanie sa nieslo v zvláštnej a napätej atmosfére. Potenciálna nevesta Katka si však išla svoje a na kameru vyhlásila: "Dobro a láska vždy zvíťazí, možno je to otrepané, ale ja to tak cítim."

Niečo celkom iné však cítil Tomáš, pretože Katka svoju ružičku nakoniec nedostala, hoci do poslednej chvíle verila, že by s Tomášom mohla tvoriť pár snov: "Srdce mi hovorí, že Tomáš by mohol byť ten pravý muž pre mňa." Katka prijala vypadnutie s noblesou, a ak by ste čakali, že sa pod náporom emócií zosype, ste na omyle. Katka si držala svoju "misskovskú" úroveň a sotva vypustila nejakú tú slzičku.