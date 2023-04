Po fenomenálnom úspechu piesne My Heart Will Go On k filmu Titanic kanadská speváčka dokázala, že celosvetovú slávu si vie nielen získať, ale si ju aj udržať. Céline Dion patrí nepochybne k najúspešnejším hudobníčkam vôbec, no hoci by sa mohlo zdať, že má všetko, opak je pravdou.

Céline Dion Zdroj: Getty Images

Prvou veľkou ranou bola pre speváčku smrť jej milovaného manžela Reného Angelila († 73), ktorý bol – ako sama hovorí – láskou jej života a strávila s ním 22 rokov. Mali spolu troch synov, Reného-Charlesa (22) a dvojičky Eddieho a Nelsona (12). Keď sa konečne ako tak spamätala zo straty milovanej osoby, prišla ďalšia rana v podobe zriedkavej choroby, ktorou trpí jeden človek z milióna, píše Plus JEDEN DEŇ.

Manžel René bol láskou jej života a mali spolu troch synov. Zdroj: Gettyimages

V decembri minulého roku speváčke diagnostikovali zriedkavé neurologické ochorenie syndróm stuhnutej osoby (SPS), ktoré spôsobuje nekontrolované napínanie svalov a opakované epizódy bolestivých kŕčov. Tento stav v konečnom dôsledku vyrába z chorých „ľudské sochy“. Spočiatku síce stuhnutosť prichádza a odchádza, no postupne uzatvára telo do strnulých pozícií, takže ľudia nemôžu chodiť ani rozprávať. O svojej chorobe prehovorila na Instagrame vo videu plnom emócií, v ktorom odhalila, že ju diagnóza prinútila zrušiť európske turné.