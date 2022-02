Známy spevák a podnikateľ momentálne prežíva asi najšťastnejšie obdobie vo svojom živote. Kým z toho pracovného trocha ubral, odkedy stretol teraz už manželku, ukrajinskú modelku Mariu, a hlavne odkedy sa stali rodičmi, sa celý jeho život točí okolo jeho dvoch dievčat. Ako sám prezradil: "Zvykol som sa modliť za to čo teraz žijem." Majk sa vyznal, že minulý rok bol preňho aj napriek covidu najšťastnejším v jeho živote a to práve kvôli dvom hlavným dámam jeho srdca. Aj keď ako novopečení rodičia sa venovali predovšetkým malej dcérke, ona ich za to odmenila prvými slovami, krôčikmi i objatím.

Napriek rôznym pandemickým opatreniam sa mladej rodinke podarilo precestovať skoro celý svet a ukázať tak Arii aj iné krajiny ako Slovensko. V tomto trende pokračujú a momentálne sa nachádzajú na ostrove v Thajskom zálive. Krásne prostredie, oáza pokoja, slniečko a more isto prispeli k tomu, že z Marie a Michala sála spokojnosť a pohoda. Aj malinká Aria si chvíle na pláži v náručí oboch rodičov náramne užíva.

Najnovšie sa Majk pochválil fotkou, kde malinkú stíska v náruči. Čo si však pri pohľade na ňu ako prvé všimnete je, že Aria už veru nie je taká malinká. Viditeľne podedila výšku po oboch rodičoch. Majk má až 1,94 cm a ani Maria nie je najnižšia. Žeby im doma rástla ďalšia modelka?

