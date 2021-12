Slovenská speváčka, charizmatická Tina ešte len minulý rok škovala rozchodom s dlhoročným partnerom, otcom spoločnej dcérky Aničky, raperom Separom. Pár dovtedy pôsobil harmonicky a šťastne, o to väčšie bolo prekvapenie, že sa ich cesty rozišli. V tom istom čase vyšla na sveto sveta aj informácia, že Separ prechádza ťažkým bojom s rakovinou. Niektorí fanúšikovia videli medzi týmto spojitosť a na Tinu sa zniesla vlna kritiky. A tak sa dovtedy celkom otvorená speváčka stiahla do úzadia a mimo pracovných záležitostí nekomunikovala.

A zatiaľ čo Separ cez leto zásoboval svojich fanúšikov fotkami so svojou novou láskou, mladučkou Cynthiou, Tina sa venovala práci, priateľom a deťom. Treba však povedať, že bývalý pár k sebe našiel cestu a stále fungujú ako rodina, aj keď každý býva inde. Separ si vždy nájde čas a všetky dôležité milníky svojej Aničky ale aj malého Leo trávi s nimi.

Slovenská Tina bola ešte pred pár mesiacmi spájaná s kolegom Ferom Churým alias Puertom. Ona sa však vyjadrila, že je šťastne nezadaná, a tým dala všetkým jasne vedieť ako to je. Pred pár týždňami však začala dávať jemnými náznakmi, že sa v jej živote veľa zmenilo a je tu ON, vďaka ktorému je šťastná. O tom o koho sa jedná však mlčala. Až doteraz. Pre pár dňami na internet zavesila fotku v náruči veľkého fešáka. Jedná sa o Karola Itauma, exotického anglického krásavca so slovenskými koreňmi. Tina na nej žiari spokojnosťou a šťastím a my jej to veľmi prajem. Rovnako ako Separ, ktorý na danú fotku reagoval slovami: "Pekný muž, môže byť." Na čo Tina odpovedala: "Veď však večera vo štvorici, no." A tak je jasné, že si bývalí partneri novú lásku doprajú. Foto sympatického Karola aj s Tinou a omnoho viac nájdete v galérií.