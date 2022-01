Ak to niekto s módou v slovenskom šoubiznise vie, tak je to určite dlhoročná moderátorka slovenskej televízie Soňa Mullerová. Vždy šla s dobou a treba povedať, že tá dnešná jej neskutočne pristane. Sofistikované strihy, kvalitné materiály, dizajnové doplnky - Soňa evidentne našla svoj štýl, ktorý z nej aj v 60-tke robí ženu s veľký Ž. Svojim šatníkom dáva najavo kým aj v skutočnosti je - silnou, samostatnou, sebavedomou ženou, ktorá sa má rada. Jej najobľúbenejšie kúsky totiž nie sú mučiacim prístrojom v priamom prenose, ako to zvykne byť u iných žien vo vypasovaných outfitoch a na nehorázne vysokých podpätkoch. Práve naopak, všetky jej outfitu pôsobia veľmi pohodlne, že v nich rovno z natáčanie môže bežať domov vyvenčiť jej milovanú fenku.

Čo sa nám však na jej štýle najviac páči jej schopnosť vyhrať sa s doplnkami, ktorú Soňa ovláda úplne dokonale. Napríklad zo svojho slabšieho zraku spravila prednosť a jej zbierka štýlových okuliarov je veľmi inšpiratívna.

Najnovšie nás úplne dostala týmto outfitom, v ktorom využila všetky svoje stylistické vedomosti. Pozrite sa na ten neuveriteľný osí pás. Keď si uvedomíte, že je to mamina dvoch dospelých detí, neuveríte. Aj kráľovná Sissi by mohla závidieť. A pritom za všetko môže tento malinky detail. No veď sa pozrite. Foto nájdete v galérií.

Pre nás je to dokonalosť...