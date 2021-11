Zaujímavé je, že táto farba sa nenosí len ako doplňujúci či kontrastný odtieň, ale môžete do nej ladiť celý outfit, čím predvediete all-over-look, teda model ladený do jedného odtieňa, vrátane topánok. A veruže to vyzerá božsky, stačí sa pozrieť na krásnu speváčku Máriu Čírovú. Tá skombinovala trojštvrťové košeľové šaty s kabelkou a čižmičkami v rovnakej farbe. Schovala by do vrecka aj topmodelky, čo poviete?