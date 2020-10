Nela s Filipom nesporne patria medzi najzaujímavejšie páry slovenského šoubiznisu. Zamilovali sa do seba pri nakrúcaní seriálu a vzali to rovno za opačný koniec – svoj vzťah ešte nestihli spečatiť, zato sú už rodičmi dvoch ratolestí, syna Hektora (4) a dcéry Lianky (2). Filip v jednom rozhovore síce spomenul, že by sa to mohlo čoskoro zmeniť a rok 2020 je pekný dátum, no zatiaľ nás nestihli prekvapiť. Je pochopiteľné, že v súčasnej situácii poznačenej koronakrízou svoju veľkolepú svadbu zrejme odložia. No uplynulý víkend sa oslavovovalo čosi iné, Nelina tridsiatka!

Nela Pocisková Zdroj: Instagram/N.P.