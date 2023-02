Naša najúspešnejšia lyžiarka neprežíva práve najlepšie obdobie a v posledných týždňoch sa v médiách veľa špekulovalo aj o jej motivácií a celkovej budúcnosti v kariére. Šuškalo sa tiež o jej kríze vo vzťahu s dlhoročným partnerom Michalom, no Petra pre portál šport24.pluska.sk prezradila, ako to v skutočnosti je. „Povedala by som to tak, že veľa ľudí rieši veľmi veľa zbytočných vecí, ktoré by vôbec nemuseli riešiť. Povedala som síce, že som už staršia, ale to neznamená, že teraz chcem rodiť a už chcem mať deti. Stále som mladá lyžiarka a chcem byť na kopci a lyžovať. V tomto ohľade vzniklo jemné nedorozumenie, ktoré som týmto uviedla na pravú mieru,“ povedala Vlhová.

„Nikomu nemusím nič vysvetľovať, pretože žiadna kríza nie je. Ľudia nech sa hlavne zamýšľajú nad sebou a nech zbytočne neriešia môj súkromný život. Ak niečo nejde tak, ako by malo ísť a respektíve nedokážem vyhrávať, tak nech v tom nehľadajú iný problém, alebo že v tom je iná osoba," povedala priamo naša lyžiarska hviezda. „Ľudia tiež v práci nemajú každý deň ten najlepší. Každý deň sa neusmievajú a nejde im všetko na sto percent. Tiež sa ich nikto dookola nepýta, že čo sa deje a nepýtajú sa hneď na to, či majú problém vo vzťahu. Ľudia by teda nemali podľa mňa riešiť blbosti okolo. Opakujem, nič sa nedeje. Je to jednoducho šport a to je celé, čo k tomu môžem povedať. Smejem sa na tom. Keď to ľudia chcú riešiť, tak nech riešia. Hlavne nech ma s tým nebombardujú, že čo sa deje," uzavrela.