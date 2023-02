Po rozchode s priateľom som potrebovala prísť na iné myšlienky. Mala som pocit, že sa potrebujem aspoň na pár dní odrezať od vonkajšieho sveta, aby som mohla začať odznova. Inak a s niekým iným. Priateľka ma nahovorila, aby som sa vybrala niekam na chatu, lebo vraj lesy robia zázraky. Poradila mi aj to, kde v horách prenajímajú chaty. Aj som namietala, či to bude dobré riešenie, ale priateľka ma nepustila k slovu. Tak som sa zbalila a odcestovala.

Čerstvý čistý vzduch v lese mi robil dobre. Postupne som prestala sústavne myslieť na bolestivý rozchod s priateľom. Nevedela som si síce predstaviť, že by som vedela ešte niekoho iného milovať, ale kto by to v tejto situácii aj čakal...

Ako som sa blížila k horám, cítila som sa čoraz voľnejšie, mladšie a plná energie. Potešilo ma to.

Na mieste ma už čakal muž, ktorý chatky prenajímal. Privítal ma príjemným hlbokým hlasom. „Volám sa Peter,“ a podával mi ruku. Bola som ako zhypnotizovaná, hľadela som na flanelovú košeľu, spod ktorej vykúkala poodhalená zarastená chlapská hruď. Podala som mu ruku a zachvela sa pri tom. Akoby od začiatku medzi nami fungovala neviditeľná chémia.