Česká herečka po svadbe s milovaným prezidentom zavesila herectvo na klinec a plne sa venovala reprezentačným povinnostiam prvej dámy. Aj keď jej hranie chýbalo, roky po boku tohto inšpiratívneho muža považuje za najšťastnejšie vo svojom živote. Po jeho smrti sa k herectvu vrátila, ale vyzerá, že zo straty manžela sa stále úplne nevyrovnala. Veľmi jej ani nepomáha, že ich spoločný dom, vila v ktorej Dagmar stále žije, je cieľom zvedavých turistov, ktorí sa pred ňou veselo fotia.

Strata súkromia ju veľmi trápila a keďže s tým nevie nič robiť, utiahla sa cez leto na svoju chalúpku, ktorú mala ešte s Vácvalom. Domček je v pôvodnom stave a tak si zaslúži nový šat. Spolu s rodinou a priateľmi sa pustila do jeho renovácie. Miestnosti treba poriadne vyvetrať a upratať, nezaobišlo sa to ani bez vyháňania myší. Ak hľadáte spôsob ako sa zbaviť kuny, Dagmar vám vie poradiť.

Teraz sa venuje zberu levandule a maľovaniu izieb. Prostredie má naozaj malebné, divoké lúky, lesík aj lesný potôčik, ktorý si užíva hlavne jej fenka Grace.

Jej záhradu už zdobí aj takéto krásne veľké srdce, ktoré vylovili jej priatelia z Vltavy.

Ak by ste si ale mysleli, že bývala prvá dáma potrebuje okolo seba luxus, ste na omyle. Jej zosnulý manžel bol skromný človek, ktorý práve na tomto mieste veľmi rád hľadal svoj pokoj a viedol diskusie s priateľmi. A rovnako aj Dagmar, ktorá je síce dáma so všetkým čo k tomu patrí, rada sa pekne oblieka a dopraje si aj kozmetické procedúry, zato ale nemá problém natiahnuť gumáky a pustiť sa do práce vlastnými rukami. A práve Hrádeček, ako toto miesto s láskou volá, je dokonalé na oddych od všetkého toho zhonu, pozlátky a dotieravých sprievodcov či turistov, ktorí striehnu na každý jej krok. Veru aj my by sme takéto krásne malebné miesto vo svojom živote rady našli. Tá vidiecka romantika, ktorou toto miesto dýcha, sa nehľadá tak ľahko. Veď sa presvedčte...