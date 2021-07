A že im je parádne. Vysoké teploty ich neodradzujú od toho skúmať okolie so všetkým. Príroda, more, kultúrne pamiatky, zážitkov z tohto leta budú mať deti neúrekom. A Katka si bývanie a cestovanie s karavanom nevie vynachváliť. Vraj najmä pri malých deťoch je to veľmi praktické mať domček na kolesách v neustálom dosahu. Odpadajú také tie detské Mne sa nechce!, Som hladný!, Bolia ma nôžky!. A tak si aj rodičia viac oddýchnu.

Tak vám poviem, karavan je super, ale pre príčetnejších a nepremotivovaných rodičov, ktorí nepovláčia svoje deti vyše 2000 km za 5 dní hore dole, lebo sa im žiada Benátok, aj Alp, aj toho aj hentoho a potom sú naštvaní, že krakeny pištia, lebo sú uťahaní, hladní a chceli by si radšej len tak čľapkať nôžky v dajakom blatku. Katka Koščová/ Instagram

Katka sa vo svojich deťoch doslova vidí a chce im zabezpečiť krásne, také ozajstné detstvo s húpačkami, koláčmi aj rozbitými kolenami. Zatiaľ čo synček Adamko je vraj povahovo celý po nej, zádumčivý, premýšľavý, čítajúci a žijúci vo svete fantázie...

...Aňuška je celý tata, dievča do koča i do voza. Malé nezbedné dievčatko, ktoré vylezie i na ten najvyšší kus nábytku.

Obe detičky sú veľmi vydarené a vidno, že žijú v milujúcej rodine. Veselé, zvedavé dietky ale už nie sú žiadne bábätka. Aj Adamko aj Aňa rastú do krásy a obaja zdedili po svojej mamine jej pozitívne vyžarovanie a láskavú krásu. Veď sa pozrite...

Adamko a Aňa, deti Katky Koščovej Zdroj: Instagram.com/@katarina.koscova

Na varenie nebol čas, jedli v miestnych reštauráciách. Zdroj: instagram Katka Koščová

Katka Koščová si s rodinou užíva dovolenku v Benátkach. Pôsobia ako dokonalá retro rodinka... Zdroj: Instagram.com/katarina.koscova

