Ostrieľaný moderátor Vilo Rozboril ukázal verejnosti svoju krehkú stránku. Pri príležitosti sviatku všetkých svätých si na sociálnej sieti zaspomínal na svojho milovaného otca ich prvou spoločnou fotkou. Vilo je na snímke zabalený v detskej perinke, jeho otec mal vtedy 36 rokov.

Jeho vyznanie putovalo do neba. Zdroj: Matej Jankovic

Vilo k fotke, ktorá okamžite rozcítila jeho internetové publikum, napísal: „Keď som prichádzal na svet, tie chvíle bezpečia v jeho náručí si nepamätám. Keď on z tohto sveta odchádzal, na to si pamätám veľmi dobre. Bolelo. Veď väčšinu dôležitých vecí života som získal práve od neho. Ja som len malý Vilo. Veľký Vilo bol on. Spomínam v tieto dni, tatino..."

Viliam Rozboril starší zomrel v máji 2008 vo veku 77 rokov na neurologickú chorobu, informuje portál život.sk. Tá je zdravotný stav významne skomplikovala, až došlo k najhoršiemu. Moderátor sa s otcovou smrťou dlho nedokázal vyrovnať.