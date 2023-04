V poslednej časti si dievčatá najprv zahrali plážový volejbal, pričom každá chcela využiť možnosť predviesť pred Tomášom nielen svoje športové kvality, ale aj telesné krivky. V tom sa podarilo vyniknúť najmä Marcele, ktorá priznala, že je rada, keď ju je vidieť. Perfektná návnada pre Nasratú ženu!

Zatiaľ čo si Tomáš s Virgíniou užívali potápanie v priezračnom mori, dievčatá sa pustili do písania anonymných vyznaní pre Tomáša. Anonymné až tak neboli, pretože väčšina z nich si dala záležať, aby Tomáš list ľahko identifikoval. Aktivita ako stvorená pre romantickú Katarínu! Namiesto toho, aby sa poučila a bola sama sebou, opäť sa štylizovala do roly princeznej a Tomášovi sa vyznala zo svojich hlbších pocitov sebe vlastným umeleckým štýlom: "Ďakujem mu za to, že cez deň som rozjasnená ako slnko a v noci som žiarivá ako tá najkrajšia hviezda na nebi." To však nebolo všetko, pochválila sa tým, že list krasopisne prepíše, strekne naň parfém a pridá otlačok pier. Tomáš samozrejme list spoznal na prvé ovoňanie a Nasratá žena sa chopila svojej šance. Katke to len tak nedarovala, puknete od smiechu!