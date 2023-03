V hlavnej úlohe NIACÍNAMID

Krkolomné slovíčko sa oplatí natrénovať, píše magazín EMMA. V kozmetickom priemysle nejde o žiadnu novinku ani čerstvo objavenú aktívnu látku, ale len nedávno sa dostal na prvé miesta zoznamu použitých látok v kozmetických prípravkoch a dokonca sa preboxoval aj do názvov produktov. Prečo? Čítajte ďalej!

Látka niacínamid patrí medzi popredné zložky v modernej starostlivosti o pleť. Zdroj: shutterstock

ČÍM je výnimočný?

Niacínamid, známy aj ako vitamín B3, je aktívna zložka, ktorá dokáže s pokožkou zázraky. Jeho účinky sú známe už roky a má naozaj široké pole pôsobnosti. Pri mastnej a zmiešanej pleti reguluje hladinu kožného mazu a zároveň má protizápalové účinky. Podporuje ochrannú kožnú bariéru pokožky, ktorú tak chráni pred voľnými radikálmi. Vyrovnáva štruktúru pleti, pretože si poradí s rozšírenými pórmi. Zároveň dokáže zosvetliť jej tón, čo ocenia najmä majiteľky pigmentových škvŕn a farebných nerovností. A to stále nie je všetko, výdatne podporuje aj hydratáciu, čím zabraňuje predčasnému starnutiu pleti. Dosť dôvodov na to, aby ste si z neho urobili svojho beauty spojenca, no nie? Presne tak ako Hailey Bieber, ktorá o ňom vyhlásila, že je to jej najobľúbenejšia ingrediencia v starostlivosti o pleť.

AKO ho používať?

Nachádza sa v krémoch, pleťových sérach aj tonikách ako hlavná hviezda, ale používa sa aj ako doplnok k iným aktívnym látkam. Výborne si rozumie s vitamínom C, kyselinou hyalurónovou aj s probiotikami. Ako to funguje takéto spojenie? Keď sa retinol, ktorý dokáže bojovať proti kľúčovým prejavom starnutia ako vrásky či nerovnomerná štruktúra pleti, skombinuje s niacínamidom, ktorý pleť upokojí a rozjasní, výsledkom je intenzívny dvojitý účinok. Toto výnimočné spojenie je čosi ako malá revolúcia v kozmetickom priemysle, pretože vrásky nie sú jediným prejavom predčasného starnutia pleti. Sérum s niacíamidom je vhodné nanášať ráno alebo večer pred použitím hydratačného krému. Tento malý zázrak sa ľahko vpije do pokožky a pripraví ju na to, aby prijala ďalšie účinné látky obsiahnuté v kozmetických prípravkoch.