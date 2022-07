Sympatická rodáčka zo Žiliny právom patrí medzi najsexi herečky na Slovensku. Ako sa hovorí, je ju za čo chytiť, je krásna, temperamentná a to všetko podčiarkujú aj jej ohnivé vlasy. S tými sa však na nejaký čas musí rozlúčiť.

Za všetkým je totiž jej práca. Herci sa musia zmieriť s tým, že raz za čas príde do ich života úloha, kedy budú musieť výrazne zmeniť samých seba. Napríklad ako Noël Czuczor, ktorý kvôli filmu Správa schudol 18 kíl a nemohol ani poriadne spávať, pretože trčiace kosti ho tlačili.

Našťastie, Barbora až takú drastickú premenu absolvovať nemusela. Pri kráske stačilo, aby zmenila farbu vlasov. Tak sa zverila do rúk šikovnej odborníčky Martiny Kozlovej, ktorá z ryšavky urobila brunetku s čokoládovou hrivou. "Herečka mieni, produkcia mení... Aneb new job - new hair! Už som si sto percent istá, že veta “zmena je život” je moje osudové motto. Ale však dobré, nie?! Martina Kozlová si absolútna frajerka! Ďakujem ti!" napísala Basie, ktorej nový imidž veľmi pristane.